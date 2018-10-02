Белки атаковали Нижний Новгород

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-02T13:56:00+03:00

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В интернете уже несколько дней подряд появляются фотографии и видео с настоящими дикими белками, которые мечутся по магазину. Сначала своими находками удивляли жители области, а теперь белки стали забегать и в магазины Нижнего Новгорода. Последнее видео нижегородцы сняли в магазине на улице Рябцева.

- Осенняя миграция, все нормально, - сказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород» руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. – Стандартное поведение при встрече с животным, это, не обращать на них внимания. Она сама разберется, выбежит. Если она представляют угрозу, хулиганит, можно ее аккуратно поймать и выпустить. Но она будет кусаться. Зубы у нее хорошие.

И некоторые нижегородцы не понаслышке знают об этом.

- Не ловите белок руками голыми! Я так в подъезде поймал в детстве, 20 лет прошло, а на пальце три шрама от зубов ее осталось , - написал в комментариях Иван Смирнов.