Октябрьские гастроли в Нижнем Новгороде: Сергей Безруков, Тамара Гвердцители и Noize MC

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-02T13:34:16+03:00

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Месяц назад «Комсомольская правда» писала о том, что в Нижний Новгород возвращаются гастроли. И если в сентябре горожане могли побывать только на музыкальных концертах, то в афише на октябрь появились также спектакли и развлекательные шоу!

СПЕКТАКЛИ

Сергей Шакуров читает Пушкина (12+)

Народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Сергей Шакуров («Свой среди чужих, чужой среди своих», «Сто дней после детства», «Друг») приедет в Нижний Новгород, чтобы прочитать поэму А. С. Пушкина «Анджело» со сцены Нижегородской филармонии.

Когда: 7 октября,18:00

Где: Кремлевский концертный зал, Кремль, корп.2

Почем: 1200 рублей

Сергей Безруков «Хулиган. Исповедь» (16+)

«Хулиган. Исповедь» - музыкально-поэтический спектакль, в котором знаменитый Безруков выступает режиссером-постановщиком, композитором и актером. Это спектакль-мистерия - единая, драматургически выстроенная композиция о жизни великого поэта Сергея Есенина, составленная из его стихов и песен на его стихи. Есенина можно не только читать - Есенина можно танцевать, Есенина можно и нужно петь.

Когда: 8 октября, 19:00

Где: Театр оперы и балета им. Пушкина, ул. Белинского,59

Почем: 3000-6000 рублей

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» (12+)

Одна из величайших рок-опер в мировом репертуаре с успехом идет в театре Стаса Намина уже почти двадцать лет. На сегодняшний день эта постановка - самая близкая по своему звучанию к авторской версии Jesus Christ Superstar, вышедшей на пластинке в 1970 году. Режиссерская интерпретация спектакля создана в соответствии с христианскими традициями канонического сюжета.

Когда: 10 октября, 19:00

Где: Театр оперы и балета им. Пушкина, ул. Белинского,59

Почем: 1000-2500 рублей

Дмитрий ДюжевФото: Олег РУКАВИЦЫН

Московский губернский театр. «Приключения Фандорина» (12+)

На театральной сцене будет воплощен герметичный детектив из цикла произведений, повествующих о захватывающих приключениях Эраста Петровича Фандорина. Динамика и драматичность действия заставят каждого зрителя неустанно следить за стремительно развивающимся сюжетом столь увлекательной истории самого очаровательного аристократа Эраста Петровича.

Роли исполняют: Антон Соколов, Леонид Громов, Борис Хвощнянский, Екатерина Мельник, Зоя Бербер и другие.

Когда: 15 октября, 19:00

Где: ТЮЗ, ул. Горького,145

Почем: 1600-3200 рублей

«Евгений Онегин» в исполнении Дмитрия Дюжева (6+)

Популярный актер Дмитрий Дюжев прочитает «Евгения Онегина» в сопровождении симфонического оркестра. Под управлением Александра Скульского прозвучит специально написанная для этого спектакля и несколько десятилетий находившаяся в забвении музыка Сергея Прокофьева, отмеченная остроумными находками, блестящей оркестровкой и редким мелодическим богатством.

Когда: 27 октября,18:30

Где: Кремлевский концертный зал, Кремль, корп.2

Почем: 1000-2500 рублей

Спектакль «Ангелы на крыше» (16+)

Главная героиня - девушка Катя. В жизни у нее много чего случилось, была масса неприятностей и, как ей казалось, неразрешимых проблем. Из всего этого она видит только один выход - прыгнуть с крыши многоэтажки… Спектакль «Ангелы на крыше», несмотря на трагичность обстоятельств, получился веселым, смешным и добрым. Он смотрится на одном дыхании, вселяет желание жить, действовать, никогда не сдаваться, добиваться своего и оставляет приятное послевкусие.

В ролях: Екатерина Варнава, Мария Кравченко и Андрей Носков.

Когда: 23 октября, 19:00

Где: ДК «ГАЗ», ул. Героя Смирнова,12

Почем: 600-2000 рублей

Спектакль «Три кота. Поиски сокровищ» (0+)

В одном маленьком городе жил котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька - два кота и одна кошечка. В один из замечательных солнечных дней котята играли во дворе и неожиданно для себя нашли карту сокровищ! «Вот это удача», - подумали они и сразу отправились в увлекательное приключение на поиски сокровищ.

Для детей младше 3-х лет вход бесплатно при предъявлении свидетельства о рождении и без занятия дополнительного места.

Когда: 27 октября, 10:30, 16:30

Где: ДК «Красное Сормово», бул. Юбиленый,32; ДК «ГАЗ», ул. Героя Смирнова,12

Почем: 400-1000 рублей

Спектакль «Взрослые игры» (12+)

Знаменитый парижский адвокат устраивает званый ужин. Его гости состоятельные благополучные мужчины, красивые сексапильные женщины. Но ни адвокат, ни его жена не являются на прием. Кто же созвал всех этих людей, а главное зачем? Легкая сентиментальная комедия, абсолютно в духе Нила Саймона, интрига, достойная пера Агаты Кристи и созвездие лучших актеров российского театра сделают незабываемыми два часа, проведенные Вами в компании с нашими героями.

В ролях: Даниил Спиваковский, Ольга Прокофьева, Алена Яковлева, Николай Качура, Виктор Запорожский/Александр Резалин/Игорь Лифанов, Дарья Фекленко/Татьяна Аугшкап.

Когда: 27 октября, 19:00

Где: ТЮЗ, ул. Горького,145

Почем: 800-3000 рублей

Тамара ГвердцителиФото: Александр ГЛУЗ

Спектакль «Соседи или хочу на Сейшелы» (16+)

Герои спектакля - жители российской глубинки, и добрые соседи, и соперники, живущие рядом. История спектакля разворачивается вокруг деревенского изобретателя Диогена, который вынашивает планы своих дивных проектов и, волей случая, получает возможность воплотить их в жизнь. И вот появляется единственная в мире ППМ...

В ролях: Сергей Баталов, Марина Яковлева, Наталия Бочкарева, Василий Мищенко, Евгений Воскресенский.

Когда: 30 октября, 19:00

Где: ДК «ГАЗ», ул. Героя Смирнова,12

Почем: 500-2500 рублей

Ляйсан Утяшева. Танцевальное шоу «Болеро» (16+)

Bolero by Liasan Utiasheva - театрально-танцевальное шоу, которое унесет зрителей в мир, где правят красота и дерзость линий. Где для взаимопонимания не нужны слова, а эмоции читаются между строк и выражаются языком тела. Где не существует границ, а любовь способна перевернуть мир, сбросить с трона и поднять из пепла.

Когда: 30 октября, 19:00

Где: Театр оперы и балета им. Пушкина, ул. Белинского,59

Почем: 1500-4800 рублей

КОНЦЕРТЫ

«Ночь в Лиссабоне» с Криштиану де Соузой (16+)

Концерт «Ночь в Лиссабоне» - это возможность на два часа перенестись в самую далекую европейскую столицу, а заодно и в свою юность, когда каждый из нас мысленно бродил по узким улочкам древнего города вместе с молодым капитаном Грэем, что искал алый шелк на паруса своей шхуны.

Когда: 4 октября, 19:00

Где: КЗ «Премио», Нижневолжская набережная, 1в

Почем: 500-1600 рублей

Александр Розенбаум. Фото: https://vk.com/alexander_rozenbaum

Владимир Кузьмин (18+)

Кто такой рок-певец Владимир Кузьмин, вряд ли нужно кому-либо разъяснять. Он - легенда российского рок-н-ролла, музыкант, который отдал профессиональной сцене полжизни и подарил миру свыше двухсот поистине прекрасных песен, которые расходились на пластинках миллионными тиражами. Многие его композиции стали практически народными, поскольку слова из них знает каждый.

Когда: 4 октября, 20:00

Где: Ресторан Maximilian, ул. Большая Покровская,98

Почем: 6000-21000 рублей

Михаил Казиник. Проводник в страну культуры (12+)

В удивительное путешествие в мир музыки вас приглашает широко известный музыковед, скрипач, писатель, педагог и просветитель Михаил Казиник.

Какие тайны хранят полотна Рембрандта? Чего мы не знаем о великих музыкантах прошлого? Что за удивительный и тайный смысл зашифрован во всем известных стихах Пушкина? Ответы на эти и многие другие вопросы в точности не знает никто, но Михаил Казиник поможет вам хотя бы на несколько шагов приблизиться к разгадке этих тайн.

Когда: 5 октября, 18:30

Где: Кремлевский концертный зал, Кремль, корп.2

Почем: 1500-3000 рублей

Группа LOUNA (16+)

Пятая по счету студийная работа LOUNA под названием «Полюса» во всех смыслах выдержанная и сбалансированная. Все песни объединены общей темой непонимания, противоречий, столкновения идей, идеологий и поколений. Разнообразный в плане звучания, полный новых творческих и музыкальных решений альбом, тем не менее, сохранил фирменный драйв, огонь и энергетику группы, заставляющую не сдаваться и идти вперед.

Когда: 6 октября,19:00

Где: MILO CONCERT HALL, ул. Родионова,4

Почем: 1300-3200 рублей

Игорь Губерман. Творческий вечер «О вкусной и здоровой жизни» (18+)

Губерман - русско-израильский поэт. Наиболее известны его хлёсткие сатиричные четверостишья - «гарики». Эти маленькие жизненные стихи не оставляют равнодушным, заставляют улыбнуться и задуматься одновременно.

Губерману уже за 70, но это не мешает ему путешествовать по странам и континентам, выступать перед любителями «гариков», собирая новые байки и пересказывая их слушателям. Как показала жизнь, стихи и проза Игоря Губермана до сих пор крайне востребованы как у читателей, так и у издателей, а сам автор входит в пятерку самых читаемых писателей России.

Когда: 7 октября,19:00

Где: ТЮЗ, ул. Горького,145

Почем: 900-1500 рублей

Макс Корж. Фото: http://maxkorzh.by/

«Человек с гитарой» Александр Розенбаум (12+)

Розенбаум - композитор и поэт. Его песни знают и поют все. Видимо, секрет его успеха в том, что песни, ставшие ныне достоянием народа, по-настоящему традиционны - при всем своем новаторстве. Не было ни одного случая, чтобы концерт мэтра прошел без аншлага. Тридцать лет подряд «человек с гитарой» интересен миллионам слушателей и находит темы, волнующие людей.

Когда: 9 октября, 19:00

Где: Театр оперы и балета им. Пушкина, ул. Белинского,59

Почем: 1800-4000 рублей

Фестиваль «Московский джаз» (12+)

Фестиваль посвящен королеве джаза, легендарной американской джазовой певице Элле Фицджеральд. Звездой события станет Карина Кожевникова, класс исполнительства которой по праву сравнивают с классом великой Эллы Фицджеральд. В Нижнем она представит пьесы традиционной джазовой формы в собственных аранжировках. В этот вечер нижегородцам посчастливится познакомиться с творчеством трио Александра Миронова, пианиста и композитора, руководителя джазовой филармонии центра «Дубрава». С ним будут играть контрабасист Виктор Шестак и барабанщик Дмитрий Власенко.

Когда: 11 октября, 19:00

Где: Кремлевский концертный зал, Кремль, корп.2

Почем: 600-1800 рублей

«Кровосток» (18+)

«Мы - не врачи, но мы - без границ»: культовый коллектив презентует новый альбом. «Кровосток» можно сильно любить или также сильно ненавидеть, очевидно одно: равнодушным творчество коллектива не оставляет никого. Интеллигенты от абстрактного хип-хопа - Шило, Фельдман и Фантомас - создают свой нетривиальный, жесткий и бескомпромиссный мир, и остаются ему верны.

Новый альбом с говорящим названием «ЧБ» выдержан в лучших и четко выверенных канонах художественной реальности группы.

Когда: 13 октября, 19:00

Где: MILO CONCERT HALL, ул. Родионова,4

Почем: 1400-2200 рублей

Stand Up (18+)

Стендап шоу с участием звезд ТНТ - одно из самых популярных шоу комедийного жанра на российском телевидении. Это шоу, где после шуток не накладывается звуковая дорожка в виде смеха зрительного зала. Здесь все по-честному.

Когда: 14 октября, 19:00

Где: ДК «ГАЗ», ул. Героя Смирнова,12

Почем: 1200-3700 рублей

Наргиз (12+)

Благодаря экстравагантной внешности, и, конечно, уникальному тембру, концерты Наргиз пользуются большой популярностью. Она никому не подражает. Она никогда не гонится за славой, лишь хочет делать то, что любит и умеет делать так прекрасно - исполнять музыку в стиле рок и фолк-рок.

Когда: 16 октября, 19:00

Где: Кремлевский концертный зал, Кремль, корп.2

Почем: 2500-5000 рублей

КняZz. «Назад в будущее» (12+)

Название концерта - это не отсылка к знаменитому фильму восьмидесятых, а образное соединение двух эпох творческого пути Андрея Князева. Бессмертные хиты «Короля и Шута», которые публика всегда готова слушать, и лучшие песни с разных альбомов группы «КняZz» сольются в единой концепции автора. Программа будет значительно обновлена в сравнении с прошлым годом, а также в нее попадут треки из будущего альбома команды.

Когда: 19 октября, 19:00

Где: MILO CONCERT HALL, ул. Родионова,4

Почем: 1200-3200 рублей

Emin. Фото: https://vk.com/eminofficial

Jan Khalib 12+

Артист, феерично покоривший вершины чартов России, СНГ и Европы, получивший премию телеканала Муз-ТВ в номинации «Прорыв Года» - 2017, продолжает свое триумфальное восхождение на музыкальный звездный Олимп, будучи уже номинированным в 2018 году на множество других музыкальных премий.

Когда: 20 октября, 20:00

Где: MILO CONCERT HALL, ул. Родионова, 4

Почем: 1500-40000 рублей

«Живой» концерт Антона и Виктории Макарских (6+)

С первой минуты эта пара влюбляет в себя зал. Семейный и творческий союз Виктории и Антона Макарских - союз двух совершенно неподражаемых, ярких, талантливых исполнителей, самобытных и вместе с тем гармонично дополняющих друг друга. Это всегда только живой звук, потрясающее чувство юмора и живое общение со зрителями, которые становятся полноценными участниками концерта.

Когда: 20 октября, 18:30

Где: ЦДК «Железнодорожник», ул. Июльских дней, 1а

Почем: 500-2000 рублей

Макс Корж 12+

Молодой, талантливый парень из Минска, он с легкостью может простыми и точными фразами передать целую гамму чувств и мыслей, близких многим. И сделать это в красивой, хитовой форме. 2016-й год стал очередным пиком в истории Макса. Клип «Слово пацана», стал настоящим событием, а в конце года вышел новый альбом «Малый повзрослел», продемонстрировавший, что артист действительно повзрослел, но не утратил ничего из достоинств своей бурной молодости.

Когда: 21 октября,18:00

Где: Дворец спорта, пр. Гагарина,29

Почем: 1200-3000 рублей

Маргулис и Романов (6+)

Каждый день может быть легким, музыкальным и праздничным, если привнести в него что-то от выходного дня, например, встречу двух давних друзей и музыкантов -– Евгения Маргулиса (экс-«Машина времени») и Алексея Романова - лидера группы «Воскресение». Свою новую программу артисты решили назвать «Группой выходного дня», чтобы как следует сосредоточиться на затянувшимся уикенде и настроиться на соответствующий рабочий лад.

Когда: 24 октября, 19:00

Где: ДК «ГАЗ», ул. Героя Смирнова,12

Почем: 1000-3500 рублей

Noize MC (16+)

На большом юбилейном концерте (группе исполнилось 15 лет) слушателей ждет грандиозная праздничная программа, состоящая из лучших хитов коллектива.

На этом концерте будут: индивидуальный музыкальный почерк, саркастичные тексты на злободневные темы, а также уникальный фристайлерский талант Ивана Алексеева.

Когда: 26 октября, 19:00

Где: MILO CONCERT HALL, ул. Родионова,4

Почем: 1400-30000 рублей

«Кирпичи» (16+)

За более чем двадцатилетнюю историю «Кирпичи» стали знаковыми артистами для целого поколения девяностых и нулевых. Возвращаясь каждый раз с новым релизом, группа обретает новых поклонников и почитателей, для которых быть причастным к творчеству коллектива - это возможность оказаться в своей культурной среде и быть своим среди своих.

Когда: 27 октября, 19:00

Где: MILO CONCERT HALL, ул. Родионова,4

Почем: 1000-2000 рублей

Тамара Гвердцители (6+)

«Все, чего не будет в жизни, я найду в своей музыке» - так однажды сказала певица Тамара Гвердцители. Это факт - ее жизнь полностью подчинена музыке. И дело вовсе не в том, что она народная артистка двух стран, ее знают и любят во многих других странах, дело в том, что ее жизнь - музыка, а ее голос…Тамара Гвердцители будет петь на семи языках мира, также ждут премьеры и другие музыкальные сюрпризы.

Когда: 28 октября, 18:00

Где: ТЮЗ, ул. Горького,145

Почем: 1400-4000 рублей

Наргиз. Фото: http://nargiz.com/

Emin (6+)

В 2018 году певец представляет новую сольную программу «Бумеранг 2018». В трек-лист программы вошли последние сольные песни, представленные музыкантом в 2017 году, а также композиции из нового дуэтного альбома «Прости, моя любовь»: легендарная песня Владимира Кузьмина «Сибирские морозы» и заглавная и самая эмоциональная песня новой пластинки. Публика услышит и известные русскоязычные и англоязычные песни: Still, «Я лучше всех живу», «Рядом проснуться», конечно, Boomerang, Good Love, Amor и многие другие.

Когда: 29 октября, 19:00

Где: Кремлевский концертный зал, Кремль, корп.2

Почем: 1800-5000 рублей

Дмитрий Маликов (6+)

Музыкант даст большой сольный концерт по случаю 30-летия творческой деятельности. Не каждому артисту удается быть популярным и модным так долго. Дмитрий Маликов, ставший поп-идолом в далеком 1988 году, собирал стадионы по всей стране, и сегодня он по-прежнему актуален. Дмитрий постоянно меняет амплуа: певец, композитор, пианист, актер, телеведущий, блогер, и через 30 лет он вновь на пике, являясь самым востребованным среди молодежи артистом из всей постсоветской эстрады.

Когда: 31 октября, 19:00

Где: Кремлевский концертный зал, Кремль, корп.2

Почем: 1000-2800 рублей