2018-10-02T12:56:47+03:00
Спорт

Егор Титов и Дмитрий Аленичев встретятся в «звездном» матче на стадионе «Северный»

На поле выйдут две команды футбольных звезд «Легенды» и «Друзья»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Егор Титов и Дмитрий Аленичев встретятся в «звездном» матче на стадионе «Северный».Егор Титов и Дмитрий Аленичев встретятся в «звездном» матче на стадионе «Северный».Фото: Алексей ФОКИН
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Настоящий праздник в скором времени ожидает всех любителей футбола – 13 ноября на стадионе «Северный» пройдет выставочный матч с участием настоящих футбольных звезд. На поле одновременно выйдут такие титаны как Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Канчельскис и многие другие.

- На поле выйдут две команды – «Легенды» и «Друзья», - сообщает нижегородский телеграмм-канал «Горький футбол». - В составе "Легенд": Игорь Егоров, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Канчельскис, Магомед Адиев, Игорь Горелов, Владимир Казаков, Геннадий Масляев, Денис Маслов, Михаил Вилков, Михаил Белов. В составе «Друзей»: Егор Егоров, Дмитрий Айдов, Дмитрий Кудряшов, Дмитрий Карасев, Алексей Павлычев, Роман Емельянов, Сергей Редькин.

Надо сказать, что услышав столь прославленные имена, нижегородские фанаты сразу засобирались на футбол. Как уверяют эксперты, такой матч просто обязан быть крутым. Возрастное ограничение 0+.

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