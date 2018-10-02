2018-10-02T12:47:32+03:00
Общество

Нижегородцы смогут следить за точным расписанием общественного транспорта в Картах Google

Пассажиры увидят полезную информацию о каждом отрезке пути: есть ли по дороге пробки, когда прибудет следующий автобус, сколько идти от остановки до офиса
Светлана СТРОКАН
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Всех нижегородских пассажиров порой объединяет одно — невозможность дождаться нужного транспорта и доехать до пункта назначения вовремяВсех нижегородских пассажиров порой объединяет одно — невозможность дождаться нужного транспорта и доехать до пункта назначения вовремяФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Всех нижегородских пассажиров порой объединяет одно — невозможность дождаться нужного транспорта и доехать до пункта назначения вовремя. Первого октября 2018 года компания Google презентовала обновление для карт, которое придется по вкусу всем нижегородским пассажирам общественного транспорта и автолюбителям.

В чем суть обновления и как оно поможет жителям рассказали разработчики:

- В Google Картах появилась вкладка, на которой можно одним касанием посмотреть всю актуальную информацию о пробках и расписании транспорта с учетом ваших регулярных маршрутов. Мы расскажем, ожидают ли вас неожиданности по дороге, и не нужно ли заложить дополнительное время (например, из-за серьезных пробок или аварии). В случае задержки мы предложим альтернативный маршрут, который позволит быстрее добраться до работы. На устройствах Android также работают уведомления о задержках и проблемах на маршруте, так что вы узнаете об аварии заранее, до того, как встанете в пробку.

Кроме Нижнего Новгорода еще в 12 городах России смогут в реальном времени отслеживать перемещения своих автобусов и троллейбусов на карте. В чисто счастливчиков попали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Воронеж, Казань, Пермь, Омск, Новосибирск, Самара

Новые функции появятся на Android и iOS уже с этой недели.

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