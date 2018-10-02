СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-02T12:10:31+03:00

На автохама, который чуть не задавил детей в Нижнем Новгороде, завели уголовное дело Фото: СОЦСЕТИ

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Возвращаясь с детьми с дня рождения, две нижегородские семьи даже представить не могли, что тихий вечер в одно мгновение может обернуться трагедией: отцов избили, а детей чуть не задавили на автомобиле. Долгое время шла проверка, и вот, наконец, было возбуждено уголовное дело.

- Пока я не видела документов, отдавать их нам почему-то не торопятся, - рассказала «Комсомолке» участница конфликта Юлия Фролова. – О возбуждении уголовного дела нам рассказали в прокуратуре. Надеюсь, что на этой неделе я смогу их забрать.

Кроме того, Юлия сказала, что уже долгое время не может встретиться с дознавателем, чтобы узнать подробности расследования. А ведь пострадавшей стороне есть о чем спросить. Две недели назад «Комсомолка» писала, что материалы дела таинственным образом потерялись.

По словам Юлии Фроловой, заявление было передано полицейским, прибывшим на место конфликта. Также заявление от них получил и участковый уполномоченный, который через четыре дня передал его в следственный отдел.

- Там его приняла следователь, но на следующий день ушла в декрет. Дело было принято другим следователем, который 7 сентября передал материал в отдел дознания, - рассказала Юлия. - Дознаватели все в один голос заявили, что в глаза не видели материалов: «Звоните участковым». Участковые такой материл также не принимали.

Потерпевшие поехали в отдел полиции, где выяснил, что 11 сентября (за день до истечения процессуального срока) материал попал начальнику службы участковых, однако 12 сентября документ вернулся в отдел дознания.

- В журнале учета материалов у дознавателей этого дела нет. А на нет, как говорится, и суда нет, - заключила нижегородка.

Страшный инцидент произошел 11 августа, когда две семьи с детьми шли по узкой тропинке на улице Артельной.

- Задним ходом по узкой садовой тропе едет машина. Уйти нам некуда, везде заборы соседних участков. Мой муж говорит водителю: «Куда же ты едешь, там дети!» Была темнота, маленьких детей вполне можно было не заметить, - писала Юлия Фролова на своей страничке в социальной сети.

Но вместо того, чтобы пропустить пешеходов, водитель выскочил из автомобиля и на бросился с кулаками на мужчину, сделавшего замечание. Его с трудом удалось оттащить. После чего пострадавшие стали звонить в полицию, а «супруга нападавшего перечислять количество звезд на погонах родственников и какой будет результат заявлений».

Позже выяснилось, что нападавшим водителем был Андрей Ч., сын влиятельного человека в Нижегородской области.

- Поорал еще, что он нас всех перережет и уехал, - вспоминала Юлия. - Мы, слегка оправившись от шока, пошли к дороге вызывать такси. Вдруг на полном ходу в нашу компанию въезжает тот самый автомобиль. Дети едва успели разбежаться в стороны. А их с нами, на минуточку, было пятеро (9, 8, 7 лет, 3, 2 годика). Из машины выбегает Ч. и еще какой-то мужчина (его имя тоже было установлено – прим. ред.), сразу начинают бить наших мужей. Я с двухлетней малышкой на руках и двумя мальчишками 8 и 9 лет убегаю метров за десять, со мной подруга с трехлетней дочкой, а именинница, закрывая собой 7-летнюю дочь, пытается заснять весь беспредел на видео.

В разгар драки Ч. вернулся к машине и достал нож.

- Дети визжат от ужаса, плачут, кричат: «Папочка, папа!», маленькая дочка вцепилась в меня мертвой хваткой и только дрожала. Услышав эти крики, я побежала к мужу, его держал А.В., а с ножом на него шел Андрей Ч. Они повалили мужа, я что есть силы кричала: «Беги, у них нож!» Когда муж смог вырваться, мне показалось, что он ранен. Держался за живот и сильно хромал. К счастью, это была боль только от ударов кулаками, - написала Юлия.

После нападения зачинщики драки попытались скрыться на своем автомобиле. Но тут приехала полиция.

В МВД по Нижегородской области "Комсомлке" подтвердили, что 11 августа 2018 года поступил ряд сообщений о конфликте между двумя группами граждан на улице Артельной Нижнего Новгорода.

- У заявителей, представляющих разные стороны конфликтной ситуации, были зафиксированы телесные повреждения различной степени тяжести, - рассказали в ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области. - В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Однако последствия оказались не только телесными, но и психологическими. особенно тяжело это пережить детям, которые уже полтор амесяца не могут оправиться от шока.

- У старшего сына (мальчику восемь лет – ред.) начался нервный тик, появились сильные страхи, - рассказала Юлия Фролова. – Он ходит заниматься к психологу, вроде бы становится немного легче, но психолог говорит, что заниматься придется, скорее всего, не меньше года.

Мальчик до сих пор боится автомобилей, похожих на тот, что чуть не сшиб его и других детей на садовой тропе. Не может оправиться от шока и 7-летняя девочка, у которой тоже появились страхи.

Друзья Андрея Ч. уверены, что он не виноват. После конфликта он обратился в больницу с травмами.