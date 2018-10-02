СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-02T12:31:32+03:00

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Тысячи пенсионеров по всей Нижегородской области каждый месяц стоят в очередях, чтобы передать показания счетчика и оплатить бумажные квитанции. О том, что все это можно сделать дистанционно, многие даже не догадываются. Чтобы облегчить жизнь бабушек и дедушек, «ТНС энерго НН» провело обучающий семинар для слушателей нижегородского «Университета старшего поколения».

Участников научили регистрировать личный кабинет на сайте компании, подключать электронную квитанцию, отправлять заявку или вопрос специалисту, оплачивать счета через интернет или с помощью специального терминала. Послушать этот спецкурс собралось больше 30 пенсионеров.

«ТНС энерго НН» провело обучающий семинар для пенсионеровФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Интерес к просветительскому проекту энергетиков у нас большой, - рассказала руководитель «Университета старшего поколения» Оксана Дектерева. - Если зимой на пилотный семинар «ТНС энерго НН» пришли только десять человек, то сейчас – больше тридцати. Дело в том, что пожилые люди тоже хотят идти в ногу со временем, но не всегда у них это получается. Знаю по своему опыту: когда бабушка что-то спрашивает, не всегда есть время ей внятно и понятно растолковать. Именно поэтому люди старшего возраста всегда с радостью приходят и на компьютерные курсы, и на такие обучающие семинары.

Действительно, в небольшом зале было не протолкнуться от желающих разобраться в новых технологиях. И бабушки, и дедушки внимательно изучали сайт компании, отыскивали свой лицевой счет, пробовали передать показания счетчика... Видно было, что они подошли к делу со всем энтузиазмом.

«ТНС энерго НН» провело обучающий семинар для пенсионеров. Фото: предоставлено пресс-службой "ТНС энерго НН"

- Обычно у меня всем этим занимается дочь, - объяснили Зинаида Ерофеевна Минаева. - Сама я раньше об этих сервисах даже не догадывалась. Но теперь обязательно буду пользоваться. А если тут будут новые семинары, я и ещё раз с удовольствием приду.

В компании «ТНС энерго НН» действительно планируют проводить такие семинары регулярно. Тем более что спрос на них огромный.

- Среди клиентов ПАО «ТНС энерго НН» немало пожилых людей, уже знакомых с основами работы в интернет-среде, для которых переход на дистанционные сервисы - это реальность, в которую они легко могут погрузиться, в том числе с помощью таких просветительских форматов мероприятий, - рассказала начальник Отдела по работе с общественностью ПАО «ТНС энерго НН» Татьяна Морель. - Мы хотим помочь клиентам овладеть интернет-сервисами, чтобы отношения с гарантирующим поставщиком были простыми и понятными. В перспективе мы планируем сделать эту программу постоянной. Пока это пилотный проект, но очень востребованный.

«ТНС энерго НН» провело обучающий семинар для пенсионеров. Фото: предоставлено пресс-службой "ТНС энерго НН"

КОНКРЕТНО

*Чтобы передать показания счетчика, достаточно ввести в строку «Передача показаний и оплата счетов» на сайте компании 12-значный номер лицевого счета, который указан сверху в центре квитанции на оплату, и нажать кнопку «Найти счет». После этого нужно ввести показания электросчетчика и нажать кнопку «Передать показания».

* Оплатить счет за электроэнергию тоже можно дистанционно. Существует несколько способов: через сайт www.NN.tns-e.ru на домашней странице или в личном кабинете, через мобильное приложение «ТНС энерго НН» и «А3», через терминалы самообслуживания «ТНС энерго» и Сбербанка, в мобильных офисах «ТНС энерго НН», а также в офисах банков-партнеров и в отделениях Почты России.

СПРАВКА

ПАО «ТНС энерго НН» - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 33 тысяч юридических лиц и более 1,2 миллиона лицевых счетов физических лиц. По итогам 2017 года компанией было реализовано 9,4 млрд кВтч электрической энергии.