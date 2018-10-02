В Нижнем Новгороде обнаженный мужчина швырял с крыши булыжники в людей и автомобили
30 сентября в воскресенье нижегородцев, которые выбрали для прогулки Нижневолжскую набережную, ждала опасность. На крыше здания художественной школы внезапно возник обнаженный мужчина. Разгоряченный парень выкрикивал непонятные фразы и с азартом швырял камни, целясь в машины и людей.
Нижегородцы кинулись гадать, какая беда привела мужчину на крышу.
- Это морж и он призывает других к спортивному образу жизни,— посчитал Никита Демин.
Обнаженный нижегородец кидается кирпичами на Нижневолжской набережной.
- А может он орет, чтобы его сняли? А кирпичи кидает для привлечения внимания к своей проблеме! — уверенно высказалась Галина Калашникова.
Вариант, что человек психически болен и впал в отчаяние от какой-то проблемы поддержали совсем мало нижегородцев. Причем, некоторые очевидцы отметили, что мужчина был вовсе не голым, а в плавках, и к тому же неплохо сложен.
Бегать по крыше мужчине пришлось недолго. Спустя несколько минут прибыл отряд полиции и три силовика помогли "крикуну" спуститься.
- Гражданину была оказана помощь в спуске с крыши дома, и впоследствии он был передан медицинским работникам. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будут установлены обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, — сообщили в правоохранительных органах.
Обнаженного нижегородца, который кирпичами с крыши дома на Нижневолжской набережной — задержали.