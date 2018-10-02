2018-10-02T12:08:13+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде обнаженный мужчина швырял с крыши булыжники в людей и автомобили

Нижегородцы рассмотрели варианты, что мужчина закаляется, либо очень огорчен
Светлана СТРОКАН
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Кидал камни обнаженный мужчина недолго — спустя несколько минут на крыше появились три силовикаКидал камни обнаженный мужчина недолго — спустя несколько минут на крыше появились три силовикаФото: скрин с видео
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30 сентября в воскресенье нижегородцев, которые выбрали для прогулки Нижневолжскую набережную, ждала опасность. На крыше здания художественной школы внезапно возник обнаженный мужчина. Разгоряченный парень выкрикивал непонятные фразы и с азартом швырял камни, целясь в машины и людей.

Нижегородцы кинулись гадать, какая беда привела мужчину на крышу.

- Это морж и он призывает других к спортивному образу жизни,— посчитал Никита Демин.

Обнаженный нижегородец кидается кирпичами на Нижневолжской набережной.

- А может он орет, чтобы его сняли? А кирпичи кидает для привлечения внимания к своей проблеме! — уверенно высказалась Галина Калашникова.

Вариант, что человек психически болен и впал в отчаяние от какой-то проблемы поддержали совсем мало нижегородцев. Причем, некоторые очевидцы отметили, что мужчина был вовсе не голым, а в плавках, и к тому же неплохо сложен.

Бегать по крыше мужчине пришлось недолго. Спустя несколько минут прибыл отряд полиции и три силовика помогли "крикуну" спуститься.

- Гражданину была оказана помощь в спуске с крыши дома, и впоследствии он был передан медицинским работникам. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будут установлены обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, — сообщили в правоохранительных органах.

Обнаженного нижегородца, который кирпичами с крыши дома на Нижневолжской набережной — задержали.

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