В Нижнем Новгороде обнаженный мужчина швырял с крыши булыжники в людей и автомобили

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-02T12:08:13+03:00

Кидал камни обнаженный мужчина недолго — спустя несколько минут на крыше появились три силовика Фото: скрин с видео

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30 сентября в воскресенье нижегородцев, которые выбрали для прогулки Нижневолжскую набережную, ждала опасность. На крыше здания художественной школы внезапно возник обнаженный мужчина. Разгоряченный парень выкрикивал непонятные фразы и с азартом швырял камни, целясь в машины и людей.

Нижегородцы кинулись гадать, какая беда привела мужчину на крышу.

- Это морж и он призывает других к спортивному образу жизни,— посчитал Никита Демин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/671225" frameborder="0"></iframe> Обнаженный нижегородец кидается кирпичами на Нижневолжской набережной.

- А может он орет, чтобы его сняли? А кирпичи кидает для привлечения внимания к своей проблеме! — уверенно высказалась Галина Калашникова.

Вариант, что человек психически болен и впал в отчаяние от какой-то проблемы поддержали совсем мало нижегородцев. Причем, некоторые очевидцы отметили, что мужчина был вовсе не голым, а в плавках, и к тому же неплохо сложен.

Бегать по крыше мужчине пришлось недолго. Спустя несколько минут прибыл отряд полиции и три силовика помогли "крикуну" спуститься.

- Гражданину была оказана помощь в спуске с крыши дома, и впоследствии он был передан медицинским работникам. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будут установлены обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, — сообщили в правоохранительных органах.