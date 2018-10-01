ФК «Нижний Новгород» - в пятерке, ХК «Торпедо» - в тройке

1 Окт. 10:00 2018-10-01T18:49:16+03:00

Обзор спортивных новостей в программе «Академия спорта» на 92,8 FM. Фото: официальный сайт ФК «Нижний Новгород»

Обзор спортивных новостей в программе «Академия спорта» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

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Нижегородские спортивные клубы откровенно порадовали на прошлой неделе. Победы футбольного «Нижний Новгород» и хоккейного «Торпедо» - в обзоре «Академия спорта» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!