ФК «Нижний Новгород» - в пятерке, ХК «Торпедо» - в тройке
Обзор спортивных новостей в программе «Академия спорта» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
Обзор спортивных новостей в программе «Академия спорта» на 92,8 FM. Фото: официальный сайт ФК «Нижний Новгород»
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Нижегородские спортивные клубы откровенно порадовали на прошлой неделе. Победы футбольного «Нижний Новгород» и хоккейного «Торпедо» - в обзоре «Академия спорта» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
ФК «Нижний Новгород» - в пятерке, ХК «Торпедо» - в тройке
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