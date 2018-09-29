«Фашисты за шаурмой приехали»: в центре Нижнего Новгорода снимают фильм про войну

СЕГОДНЯ 20:15 2018-09-29T20:25:37+03:00

Нижегородцы обратили внимание на актеров в военной форме и старинные автомобили

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В Нижнем Новгороде снова снимают кино – нижегородцы, очутившиеся днем в субботу, 29 сентября 2018 года, на площади Горького и улице Костина, оказались невольными очевидцами съемок. Фотографии и видео появились в социальных сетях.

Что это будет за фильм – пока никому не известно. Однако по военной форме актеров и легендарным «эмкам» можно догадаться, что кино будет посвящено теме Великой Отечественной войны.

В центре Нижнего Новгорода снимают фильм про войну. Фото: Ольга ГЛАДКОВА

- О, видел этих немцев. На Средном рынке были, - комментирует нижегородец Алексей Павлов.

- Я-то думал, они за шаурмой приехали, - шутит Михаил Зеленков.

- Ну а что, наши дороги как раз под военную тематику фильма. Как после бомбежки. Даже декораций не надо. Полное погружение, - замечает Оленька Волкова.

В центре Нижнего Новгорода снимают фильм про войну. Фото: Ольга ГЛАДКОВА

Напомним, в последнее время в Нижнем Новгороде нередко снимают фильмы – так, здесь был почти целиком отснят первый сезон сериала «Метод», фильмы «Выпускной», «Я худею» и другие.