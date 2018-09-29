2018-09-29T19:24:03+03:00
Общество

«Завалили мусором со всей области»: под Балахной прошел сход против сброса химических отходов

Районные власти не могут повлиять на происходящее
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Завалили мусором со всей области»: под Балахной прошел сход против сброса химических отходов. Фото: Дмитрий Левашов«Завалили мусором со всей области»: под Балахной прошел сход против сброса химических отходов. Фото: Дмитрий Левашов
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Жители поселка Гидроторф под Балахной уже несколько месяцев пытаются бороться с мусорщиками, которые свозят сюда химические отходы буквально со всех концов Нижегородской области. В субботу, 29 сентября, они даже вышли на согласованный митинг против сброса химотходов.

- С весны 2018 года на балахнинский полигон коммунальных отходов начали свозить много промышленных отходов из Дзержинска и Кстова. А потом присоединилась еще и Выкса – это и вовсе непонятно, зачем везти мусор за двести с лишним километров, когда всего в семидесяти километрах есть муромский полигон, - недоумевает эколог, член Нижегородского отделения Союза «За химическую безопасность» Дмитрий Левашов.

Жители Гидроторфа беспокоятся в первую очередь из-за неприятного запаха, который разносится по всей округе от свалок. А к тому же, кто знает, какие опасные вещества могут попадать из отходов в почву и в воду. Самое неприятное – районные власти даже не могут никак контролировать сброс химотходов. Просто не имеют на это право.

- К сожалению, местные власти могут выступать лишь в качестве наблюдателей. Поэтому жители поселка составили петицию, которую намерены отправить везде, куда только можно – в том числе и в министерство экологии РФ, - пояснил Дмитрий Левашов.

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