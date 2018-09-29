«Он бил его два дня подряд!»: В Чкаловске забили до смерти бездомного лабрадора

СЕГОДНЯ 15:10 2018-09-29T13:08:22+03:00

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Искрящиеся добротой собачьи глаза, красивая бежевая шерстка, преданный взгляд – когда на улицах Чкаловска этой весной появился молодой лабрадор, жители ахнули: «Неужели кто-то умудрился выбросить такого дорогущего пса?». Проведя небольшое расследование, горожане выяснили, что 2-летний лабрадор по кличке Люк жил у молодой пары на окраине города. Но когда те надумали переезжать, собаку попросту бросили в старом доме. При ближайшем рассмотрении в родословной самого Люка обнаружились темные пятна – он оказался помесью с обычной дворнягой и желающих взять к себе «породистого» пса резко поубавилось. С тех пор Люк и скитался по улицам – тут дадут кусочек, там угостят вкусняшкой. Вскоре он прибился к сараям рядом с городским парком, благо там уже обитали два таких же бездомыша – Рыжик и Найда.

- Все лето собаки бегали по городу, играли с детворой, - рассказывает зоозащитница Екатерина Лаврова. – Все они стерилизованные, вакцинированные, прошли через «Зоозащиту-НН». Так что никакой опасности не представляли. Дети с удовольствием с ними резвились и подкармливали.

За лето собаки стали практически неразлучны и всюду бегали небольшой стайкой. Но несколько дней назад произошло несчастье.

- На свое горе Люк попался на глаза местному жителю Фариду, который нес дверь к себе в сарай. Не знаю, чем уж ему помешал пес, только он избил его этой дверью. Да так сильно, что у него оказался поврежден позвоночник и левая лапа, - рассказывают зоозащитники. – Мы, конечно, вызвали ветеринара. Тот его осмотрел и обещал, что пес поправится. Но на другой день Фарид вернулся и отпинал его ногами со всей силы. Соседка все это видела из окна.

Осознав, что оставлять Люка в таком положении на улице больше нельзя, зоозащитники кинулись публиковать посты в соцсетях и искать ему передержку. Все это сразу вызвало огромный отклик со стороны нижегородцев – кто-то предлагал взять Люка домой, кто-то готов был отвезти к ветеринарам. Но все было уже тщетно – новые травмы оказались для Люка роковыми. 28 сентября красавец-лабрадор умер.

- Мы не оставим это дело просто так, - возмущается Екатерина Лаврова. – Мы отвезем его на вскрытие, и если действительно подтвердится факт избиения, напишем заявление в полицию. Этого Фарида должны будут судить за жестокое обращение с животными. Если оставить такой поступок безнаказанным, люди и дальше будут измываться над бездомышами.

Сам Фарид свою вину полностью отрицает и готов тоже написать заявление в полицию – только уже за клевету.

- Я просто подошел к своему сараю и попытался отогнать пса, потому что он загораживал проход, - рассказывает Фарид. – Когда я начал его двигать рукой, он меня прикусил. И тогда я уже стал двигать его ногой. Видимо, это и видела соседка. Но я его не бил!

Ну, а пока люди доказывают друг другу свою правоту, на улице по-прежнему остаются Найда и Рыжик. Лишившись своего породистого друга, они все также ютятся в городском парке, надеясь, что кто-нибудь заберет их в зиму домой.

- Хотя они никому не мешают, местные жители периодическим им угрожают – то убить, то усыпить, - рассказывает Екатерина Лаврова. – Да и этот же Фарид говорил, что как-нибудь ночью их убьет!

КСТАТИ

Если Вам приглянулись Найда и Рыжик, то вы можете связаться с зоозащнитницей Екатериной Лавровой по телефону 89087439749 и забрать их домой.