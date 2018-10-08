Денежный вопрос: куда пойдут средства от платных парковок в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-08T17:58:53+03:00

В скором времени платных парковок в городе может стать больше

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Несколько дней назад мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил о создании Единого парковочного пространства, которое должно появиться в городе весной 2019 года. По словам чиновника, имеющиеся платные парковки часто оказываются нерабочими.

- Изучив опыт Москвы, мы решили, что надо переходить на аналогичную платформу с аналогичным программным продуктом. Там, если ты простоял меньше, чем оплачено, идет возврат денег, - уточнил глава администрации.

Оплатить парковку в Москве действительно гораздо проще, чем в Нижнем Новгороде. Так, на улице Рождественской приходится искать нужный паркомат, который бы соответствовал той зоне парковке, где стоит автомобиль. А на площади Горького терминал по оплате находится рядом со шлагбаумом. Казалось бы, очень удобно, далеко бежать не нужно. Но, оплачивая парковку, водители перекрывают выезд, и те, кто хотел выехать в течение бесплатных 15 минут, не успевают этого сделать.

Главное удобство московских платных парковок – это наличие специального приложение, которое позволяет быстро и легко оплатить услугу с помощью телефона, не ища нужный паркомат и не перекрывая дорогу выезжающим. Есть у этого приложения и другие удобные функции – стоимость парковок в разных местах, также можно узнать, эвакуировали ваш автомобиль или нет. И если его увезли, то куда за ним бежать.

Однако главный вопрос наличия платных парковок в Нижнем Новгороде общественные организации видят в другом: для чего они нужны? Если они предназначены для гостей города, которые приезжают в центр города, чтобы погулять и посмотреть достопримечательности, а потом уехать домой, то, возможно, они действительно нужны. А если это способ заработать на нижегородцах, то вот тут начинаются проблемы.

- Организуя платные парковки, необходима альтернатива, - считает активист общественной организации «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) Андрей Нестеренко. - Либо это разгрузочный карман на парковке, либо создание искусственных сооружений, разгрузочных четырехэтажных парковок, где могут храниться автомобили. Особенно они нужны в верхней части города. И потом, а каковы критерии установки в этом месте платной парковки? Почему именно здесь? Мы должны понимать, за что мы платим.

Также, по мнению Андрея Нестеренко, у местных жителей должны быть льготы. Например, те, в чьих домах расположены магазины или другие коммерческие предприятия, уже не могут поставить машину рядом со своим домом бесплатно.

По словам Владимира Панова, админитсрация города будет получать процент от выручки за платную стоянку, плюс административные штрафы. И вот тут опять одни вопросы. Остается непонятным, куда будут направляться парковочные доходы.

- Если они будут размазаны по бюджету или пойдут на социалку, у автолюбителей сразу возникает недопонимание, - считает Андрей Нестеренко. – Другое дело, если эти деньги идут на ремонт дорог, установку дорожных знаков и так далее.

Однако никаких подробностей организации Единого парковочного пространства в администрации Нижнего Новгороде не рассказали. ОНФ со совей стороны предлагает мэрии обсудить проект на общественных слушаниях, чтобы у нижегородцев не возникало вопросов и недовольства по поводу платных парковок, количество которых в Нижнем Новгороде, судя по всему, будут только увеличиваться.