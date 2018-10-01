Главное за сутки 1 октября: футбольный скандал, необыкновенное гало над Нижним Новгородом и лучший физрук

СЕГОДНЯ 18:45 2018-10-01T18:51:44+03:00

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Физрук из Нижнего Новгорода стал лауреатом конкурса «Учитель года России – 2018»

Сергей Лебедев уже девять лет работает учителем физической культуры в школе №156 Нижнего Новгорода. Сейчас он претендует на звание «Учитель года России – 2018», и уже стал одним из пятнадцати лауреатов конкурса. Как сообщают организаторы, торжественная церемония подведения итогов первого тура состоялась в Санкт-Петербурге 29 сентября. В первом туре принимали участие 85 учителей со всех уголков России. По итогам жюри выбрало 15 лучших, среди которых и оказался Сергей Лебедев (подробнее).

«Нужно искать бога в себе, а не кидаться на людей»: мнения футбольных экспертов о поступке нижегородского арбитра Низовцева разделились

30 сентября во Владивостоке прошел матч «Луч» - «Томь». По результатам встречи лучшую команду выявить не удалось — игра закончилась со счетом 2:2. Перед матчем у защитника сибирского клуба Дмитрия Тихого состоялась перепалка с нижегородским арбитром Игорем Низовцевым, назначенным на игру. Арбитр попросил Тихого снять с руки украшение, нитки от которого торчали, несмотря на то, что футболист пытался его заклеить. После этого инцидента защитник «Томи» назвал рефери безбожником, так как украшение оказалось узелковыми четками (подробнее).

Братья из Нижнего Новгорода не справились с двумя первыми испытаниями в «Битве экстрасенсов»

В позапрошлую субботу на ТНТ стартовал новый сезон «Битвы экстрасенсов». В числе участников оказались Артемий и Владимир Никара из Нижнего Новгорода. Они попали в проект после того, как нашли человека в багажнике одного из тридцати автомобилей. Наблюдатели заподозрили их в мошенничестве, затребовав еще одну попытку. Со второго раза найти человека братьям Никара не удалось, однако их пропустили в следующий тур (подробнее).

Выходные порадовали нижегородцев оптической иллюзией — гало

30 сентября в воскресенье выдался не только с сюрприз в виде солнечной погоды. Нижегородцы наблюдали одно из редких явлений — гало, оптическую иллюзию в виде кольца света вокруг солнца. Те, кто успели увидеть необычное явление и запечатлить — остались особенно довольны, ведь по древним поверьям тем, кто увидит гало, обязательно улыбнется удача (подробнее).

«Их дочь уже забрали в больницу»: В Нижегородской области горе-родители пойдут под суд за плохое воспитание четверых детей

В июне 2018 года в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области было возбуждено уголовное дело в отношении родителей четверых детей. Екатерина и Максим Ларины (имена и фамилия изменены - прим. автора) не кормили и должным образом не ухаживали за малышами. Одна из них уже попала в больницу. В семье Лариных растут четверо замечательных детей. Самому старшему летом исполнилось восемь лет, а самому младшему всего полтора годика. Как оказалось, сейчас у горе-родителей уже забрали одного из детей – маленькую дочь (подробнее).

Адвокаты Олега Сорокина ознакомились с материалами уголовного дела

13 сентября 2018 года Нижегородский районный суд вынес решение, что адвокаты арестованного экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина и он сам должны ознакомиться с материалами уголовного дела до 17:00 1 октября. Следователь заявил, что сторона защиты специально затягивает этот процесс. Как сообщил "Комсомолке" 1 октября один из адвокатов Сорокина - Михаил Бурмистров - решение суда исполнено (подробнее).