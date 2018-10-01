2018-10-01T16:50:36+03:00
Общество

Пятый фестиваль «Карапузы, на старт!» состоится в Нижнем Новгороде 20 октября

Регистрация на соревнования для малышей продлится до 16 октября
Эльвира ОСИПОВА
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Пятый фестиваль «Карапузы, на старт!» состоится в Нижнем Новгороде 20 октябряПятый фестиваль «Карапузы, на старт!» состоится в Нижнем Новгороде 20 октябряФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Семейный фестиваль «Карапузы, на старт!» снова состоится в Нижнем Новгороде в субботу, 20 октября 2018 года. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» приглашает юных нижегородцев в возрасте от 10 месяцев до трех лет поучаствовать в соревнованиях.

Пятый фестиваль «Карапузы, на старт!» состоится в Нижнем Новгороде 20 октября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пятый фестиваль «Карапузы, на старт!» состоится в Нижнем Новгороде 20 октябряФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мероприятие пройдет в спорткомплексе факультета физкультуры и спорта ННГУ имени Лобачевского (пр. Гагарина, 23, корпус 11, за бассейном «Дельфин»). Там вы сможете весело отдохнуть всей семьей, принять участие в конкурсе, сделать на память красивые фотографии и, возможно, одержать победу в забеге! Отдельные призы будут ожидать тех, кто придет на праздник в необычных костюмах. Номинаций и подарков будет много!

Пятый фестиваль «Карапузы, на старт!» состоится в Нижнем Новгороде 20 октября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пятый фестиваль «Карапузы, на старт!» состоится в Нижнем Новгороде 20 октябряФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дети будут соревноваться в четырех категориях:

1. От 9 месяцев до 1 года – ползание на дистанцию 5 метров;

2. От 1 года до 1,5 лет – бег на дистанцию 10 метров;

3. От 1,5 до 2 лет - бег на дистанцию 10 метров;

4. От 2 до 3 лет – бег на дистанцию 10 метров.

Предварительная регистрация обязательна!

Принять участие в забеге детки смогут только при наличии свидетельства о рождении. Спортивная обувь для родителей обязательна!

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