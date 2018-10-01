«Их дочь уже забрали в больницу»: В Нижегородской области горе-родители пойдут под суд за плохое воспитание четверых детей

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-01T15:35:03+03:00

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В июне 2018 года в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области было возбуждено уголовное дело в отношении родителей четверых детей. Екатерина и Максим Ларины (имена и фамилия изменены - прим. автора) не кормили и должным образом не ухаживали за малышами. Одна из них уже попала в больницу.

В семье Лариных растут четверо замечательных детей. Самому старшему летом исполнилось восемь лет, а самому младшему всего полтора годика. Как оказалось, сейчас у горе-родителей уже забрали одного из детей – маленькую дочь. У нее обнаружен аскаридоз (глистное заболевание, этиологическими агентами которого выступают круглые черви, паразитирующие в тонкой кишке человека). Малышку отправили в больницу, до этого ее родители палец о палец не ударили, чтобы вылечить дочь.

Дело Лариных два месяца назад было передано в суд. Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, им грозит лишение родительских прав и наказание по статье Уголовного Кодекса «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Максимальное наказание – до трех лет тюрьмы.

Компетентно

Уполномоченная по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова считает, что такое обращение с детьми является недопустимым.

- Пренебрежение нуждами ребенка – отсутствие элементарной заботы о ребенке, в том числе отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребенка питания, одежды, жилья, образования, медицинской помощи, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью или развитию, является одной из форм жестокого обращения, - пояснила она «Комсомольской правде».

По ее словам, если детей забрали из семьи, где с ними жестоко обращались, то они признаются оставшимися без попечения, за исключением тех, которые находятся у родственников. Дальнейшим будущим детей после этого будут заниматься органы опеки и попечительства.

Справка «КП»

В 2017 году в Нижегородской области были лишены родительски прав 1050 родителей. 76 родителей были ограничены в этих правах. Эта цифра уменьшилась по сравнению с данными за 2016 год.