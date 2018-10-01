В АО «ОКБМ Африкантов» состоялось открытие мемориального комплекса И. И. Африкантова

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-01T14:43:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии Дня работника атомной промышленности на территории АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) состоялось открытие мемориального комплекса, посвященного создателю предприятия Игорю Ивановичу Африкантову.

Открыл мемориальный комплекс генеральный директор - генеральный конструктор АО «ОКБМ Африкантов» Дмитрий Зверев, подчеркнув значимость и актуальность мероприятия и напомнив собравшимся о вкладе И. И. Африкантова в атомную отрасль и о том, что уже 20 лет предприятие носит имя выдающегося конструктора. Дмитрий Зверев напомнил и о вкладе И. И. Африкантова в дело подготовки кадров для предприятия и отрасли: И. И. Африкантов - основатель и первый профессор физико-технического факультета Горьковского политехнического института. Заботясь о подготовке атомных специалистов, он добился образования в составе Горьковского политехнического института физико-технического факультета. 1 сентября 1962 года физико-технический факультет начал свой первый учебный год.

Ректор НГТУ (Нижегородский государственный технический университет) им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев сказал: «Очень приятно и важно, что память об Игоре Ивановиче всегда находится в сердцах сотрудников ОКБМ и нижегородцев. Это очень важно и для старейших сотрудников, которые работали вместе с Игорем Ивановичем, и особенно для молодых, студентов технического университета, которые видят, что они работают на таком предприятии, которое возглавлял великий конструктор Советского Союза».

Автор памятника - заслуженный художник Российской Федерации, лауреат премии Нижнего Новгорода и премии генералиссимуса А. В. Суворова, автор памятника основателю нашего города Георгию Всеволодовичу и его духовному наставнику епископу Суздальскому Симону в Кремле Виктор Пурихов.

Справка:

И. И. Африкантов (21.101916 - 19.07.1969) - ученый, автор основополагающих идей в создании конструкций ядерных реакторов и оборудования атомной техники, главный конструктор с 1951 по 1969 гг. и начальник Особого конструкторского бюро с 1954 по 1969 гг. Благодаря ему в 1964 году бюро выделилось из состава завода № 92 (сегодня - Горьковский машиностроительный завод) и стало самостоятельной организацией. Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов», входит в состав дочерних компаний АО «Атомэнергомаш» - машиностроительного холдинга Госкорпорации «Росатом») - крупный научно-производственный центр атомного машиностроения, располагающий многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базами. Научно-производственный потенциал предприятия позволяет выполнять весь комплекс работ по созданию различных типов реакторных установок и оборудования для них.

АО «Атомэнергомаш» - энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. АО «Атомэнергомаш» является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышленности. Компания объединяет более 50 проектно-конструкторских, инжиниринговых, производственных и сервисных предприятий на территории России и за рубежом.

Госкорпорация «Росатом» является крупнейшей генерирующей компанией в России, которая обеспечивает 33% электроэнергии в европейской части страны, а в мире занимает второе место по генерации атомной электроэнергии. «Росатом» занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий, занимая первое место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом, второе место в мире по запасам урана и третье место в мире по объему добычи урановой руды. «Росатом» обеспечивает 36% мирового рынка услуг по обогащению урана, являясь мировым лидером по этому направлению.