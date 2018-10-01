Братья из Нижнего Новгорода не справились с двумя первыми испытаниями в «Битве экстрасенсов»

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-01T14:15:32+03:00

Им не удалось выйти из подземелья и угадать, что изображено на трех фотографиях

Изменить размер текста: A A

В позапрошлую субботу на ТНТ стартовал новый сезон «Битвы экстрасенсов». В числе участников оказались Артемий и Владимир Никара из Нижнего Новгорода. Они попали в проект после того, как нашли человека в багажнике одного из тридцати автомобилей. Наблюдатели заподозрили их в мошенничестве, затребовав еще одну попытку. Со второго раза найти человека братьям Никара не удалось, однако их пропустили в следующий тур.

В минувшую субботу, 29 сентября, зрителям показали вторую серию «Битвы экстрасенсов». Ясновидящие проходили два испытания.

В первом нужно было найти выход из двухэтажного подземелья. Оно находится под заброшенным и недостроенным отелем в Подмосковье. На то, чтобы вывести Сергея Сафронова и наблюдателей из лабиринта площадью 2,5 тысячи квадратных метров, экстрасенсам дали 10 минут. Однако нижегородцы с этим испытанием не справились. Более того, они даже не смогли подняться на второй этаж подземелья.

Второе испытание было придумано ведущим Маратом Башаровым. Он повесил перед ясновидящими три фотографии. Естественно, они не видели, что на них изображено. Задача такова: почувствовать, что изображено на снимках, и что эти три снимка связывает.

И здесь эзотерики из Нижнего Новгорода ошиблись. Они заявили, что у этих фото один фотограф. Все. Больше братья Никара ничего не увидели. Позже выяснилось, что на каждом из снимков есть мертвый человек. Это изображения жанра postmortem (после смерти): семьи делали фото с родными после их смерти.

В этом выпуске никто из экстрасенсов не покинул шоу.

Братья Никара стали первыми участниками "Битвы Экстрасенсов" из Нижнего НовгородаФото: СОЦСЕТИ

Напомним, Артемий и Владимир Никара из Нижнего Новгорода пытались попасть на "Битву экстрасенсов" в 2017 году, однако тогда провалили испытание, где надо было найти спрятанного в одном из тридцати автомобилей человека. В этот раз им улыбнулась удача. Никара позиционируют себя как эзотериков, тарологов и энергетических вампиров. А помогает им в сверхъестественных делах их неродившийся брат.