АПЗ построит новый жилой дом для своих сотрудников

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-01T13:08:01+03:00

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Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина запускает новую жилищную программу по привлечению и закреплению молодых квалифицированных специалистов на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Решение об участии АПЗ в уникальном для Нижегородской области проекте долевого строительства на площадке долгостроя было принято по инициативе генерального директора АПЗ Олега Лавричева при поддержке основного акционера предприятия Игоря Ашурбейли на встрече с губернатором Глебом Никитиным. Планируется, что предприятие инвестирует в проект около 100 миллионов рублей, приобретая квартиры для молодых квалифицированных специалистов и работников уникальных и «узких» специальностей. Жилье будет предоставляться приборостроителям в собственность на условиях беспроцентного займа, при этом выплачивать стоимость квартир они будут ежемесячными платежами в течение 10 лет.

- Конечно, это затратно для предприятия, но, учитывая, что жилищная проблема является наиболее важной для обеспеченности молодых семей комфортными бытовыми условиями, мы создаем базовые условия для формирования полноценного кадрового резерва. Квалифицированные кадры – это более половины успеха предприятия в обеспечении его стабильной работой на перспективу, поэтому мы планируем привлекать специалистов не только из Арзамаса, но и из других городов, - отметил генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

Кроме того, данный проект решает и актуальную для арзамасцев проблему обманутых дольщиков – инвестиции АПЗ позволят возобновить строительство объекта, которое было приостановлено из-за проблем с финансированием. Дом строится неподалеку от АПЗ, и часть квартир уже куплена приборостроителями.

- Несколько наших семей попали в сложные условия, и мы не можем оставить их в этой ситуации, тем более, что сами в свое время давали рекомендации для приобретения квартир в этом жилом комплексе, - рассказал Олег Лавричев.