Поиски 9-летней Маши Люлиной в минувшие выходные не дали результатов

СЕГОДНЯ 12:57 2018-10-01T12:57:35+03:00

На помощь волонтерам пришли меньше 10 добровольцев

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В минувшие выходные в Богородске продолжились поиски пропавшей в августе 9-летней Маши Люлиной. К сожалению, никаких зацепок так и не удалось найти. Об этом «Комсомолке» сообщила инфорг поисково-спасательного отряда «Волонтер» Людмила.

По ее словам, на прочес территории пришли меньше 10 человек. Осматривали Богородск и его окрестности.

Напомним, Маша Люлина исчезла 20 августа 2018 года. Она вышла из дома погулять на детскую площадку. С тех пор девочку никто не видел.

Приметы пропавшей Маши: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико, розовые кроссовки.

Особые приметы: сутулится. У Маши есть инвалидность – она плохо разговаривает.

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