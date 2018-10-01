СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-01T12:28:29+03:00

Физрук из Нижнего Новгорода стал лауреатом конкурса «Учитель года России – 2018» Фото: СОЦСЕТИ

В ближайшем будущем ему предстоит посоревноваться с коллегами во втором очном туре

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Сергей Лебедев уже девять лет работает учителем физической культуры в школе №156 Нижнего Новгорода. Сейчас он претендует на звание «Учитель года России – 2018», и уже стал одним из пятнадцати лауреатов конкурса.

Как сообщают организаторы, торжественная церемония подведения итогов первого тура состоялась в Санкт-Петербурге 29 сентября. В первом туре принимали участие 85 учителей со всех уголков России. По итогам жюри выбрало 15 лучших, среди которых и оказался Сергей Лебедев.

В ближайшем будущем нижегородскому физруку предстоит посоревноваться с коллегами во втором очном туре и продемонстрировать свой профессионализм еще в трех испытаниях: «Мастер-класс», «Классный час» и «Образовательный проект». Эти этапы пройдут в Москве. 70 финалистов, не вошедшие в число лауреатов конкурса, станут членами зрительского жюри.

Победитель конкурса будет объявлен 5 октября – в День учителя - на торжественной церемонии закрытия конкурса в Государственном Кремлевском дворце.

Напомним, в апреле 2018 года Сергей Лебедев стал лучшим учителем Нижегородской области.