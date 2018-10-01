Нижегородцы могут пожаловаться на проблемы с отоплением по «горячей линии»

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-01T11:52:24+03:00

В Нижнем Новгороде открылась «горячая линия» по вопросам подачи тепла в дома Фото: архив КП

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Департамент жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода открыл «горячую телефонную линию» по вопросам подачи тепла в многоквартирные дома. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Горожане могут оставить свою заявку до 14 октября. В будние дни можно сделать это с 8:00 до 20:00, а в выходные с 10:00 до 16:00. Звонить нужно по телефону: 439-00-40.

Напомним, отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартовал 26 сентября.

Заявки от нижегородцев по вопросам пуска тепла уже принимаются по телефону круглосуточной диспетчерской службы 005, единого контакт-центра АО «Теплоэнерго» 277-91-31 и на сайте информационной системы «Наш Нижний» нашнн.рф.

Кроме того, в каждом районе города работают «горячие телефонные линии».

Автозаводский район: администрация - 293-50-23, ООО «ВиК» - 212-78-48, ООО «Проспект-Сервис» - 257-74-33, ООО ПКФ «Домремстрой НН» - 282-75-95, ООО «Строймастер» - 269-25-13, ООО «Наш Дом» - 295-76-93, 295-73-56.

Канавинский район: администрация - 246-15-51, 246-14-29, АО «Домоуправляющая компания» - 268-10-00.

Ленинский район: администрация - 258-07-50, ОАО «Домоуправляющая компания» - 262-26-22.

Московский район: 270-16-80, 270-47-78, АО «Домоуправляющая компания» - 268-10-00.

Нижегородский район: администрация - 433-23-20, 433-87-10, АО «Домоуправляющая компания» - 268-10-00, ООО «Нижновтеплоэнерго» - 422-06-33, 213-59-68.

Приокский район: администрация - 465-58-73, АО «Домоуправляющая компания» - 268-10-10, 053.

Советский район: администрация - 417-03-82, АО «Домоуправляющая компания» - 268-10-00.

Сормовский район: администрация - 222-34-96, 222-66-02, ДУК «Сормово» - 282-14-26, 282-14-27, УК «Народная» - 226-04-41, УК «Исполкома» - 216-40-75, УК «Дарьино» - 225-10-11, УК «Парковое озеро» - 222-38-00, УК «Кооперативная» - 276-55-59, УК «На Зайцева» - 267-06-71, УК «Седьмой микрорайон» - 267-08-18, УК «Починки» - 267-06-80, УК «Телеграфная» - 267-07-59, УК «Культуры» - 225-37-30, УК «Светлоярская» - 226-39-73, УК «Володарский» - 273-00-54.