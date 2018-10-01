СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-01T10:32:29+03:00

Прогноз погоды на 1-5 октября в Нижнем Новгороде: пасмурно и дождливо Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Насладиться солнцем можно будет только в понедельник

Изменить размер текста: A A

Прошедшие выходные снова порадовали нижегородцев солнцем. Дождей не было, небо было ясное, но температура воздуха все равно оставляла желать лучшего.

Сегодня, 1 октября, будет ясно и солнечно. Днем воздух прогреется до +14, ожидается сильный ветер до шести метров в секунду. Ночью ожидается похолодание до +6.

Во вторник, 2 октября, утром будет +11 и малооблачно. К обеду небо заволокут тучи, синоптики прогнозируют небольшие дожди и южный ветер со скоростью до четырех с половиной метров в секунду. Ночью потеплеет до +9.

В течение всех следующих дней над Нижним Новгородом будут тучи. В среду, 3 октября, также ожидаются дожди и довольно-таки усиленный ветер, скорость которого не превысит четырех метров в секунду.

Ближе к выходным столбики термометра поползут вниз. В четверг к вечеру ожидается 8 градусов тепла, но менее сильный ветер. Что касается дождя, то он так и продолжит в небольшом количестве настигать нижегородцев.

Такая же ситуация будет и в пятницу, 5 октября. Пасмурное небо, небольшой дождь и ветер. В дневные часы будет не теплее +8, а в ночные ожидается до +7.

В выходные синоптики снова обещают небольшое потепление и меньше дождя.