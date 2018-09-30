2018-09-30T13:05:01+03:00
Общество

«Мы замерзаем в своих квартирах!»: Отопительный сезон в Сормове продлился один день

По словам нижегородцев, их котельная оказалась не готова к пуску тепла
Юлия ИСАЕВА
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Отопительный сезон в Сормове продлился один деньОтопительный сезон в Сормове продлился один деньФото: Архив "КП"
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Жители Сормовского района Нижнего Новгорода остались без отопления. Несколько дней назад им дали тепло, а на следующий день батареи снова оказались холодными. Об этом нижегородцы написали в соцсетях.

По словам Марьяны Осенней, отопление в Сормове дали 25 сентября, однако радоваться пришлось недолго. Тем временем температура воздуха на улице не превышает +8 градусов.

- Вот и закончился отопительный сезон! Отопление отключили уже на следующий день, а причина тому - авария на котельной, то есть котельная, которая находится на ЗКПД - 4 оказалась не готова к пуску тепла! – возмутилась женщина.

Жители были уверены, что старое отопление отремонтируют и заменят на новое к началу отопительного сезона. Марьяна уверяет, что она и ее соседи вовремя платили за теплоэнергию.

- Мы остались без тепла и замерзаем в своих квартирах, и продолжаем оплачивать услугу, которую не получаем! – подытожила нижегородка.

В комментариях ей ответили, что далеко не во всех домах Нижнего Новгорода дали тепло.

«Комсомольская правда» отправила запрос в администрацию Нижнего Новгорода, чтобы узнать причины и подробности случившегося.

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