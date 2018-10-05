Собачье дело: питбуль выгрыз глаз маленькому той-терьеру в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 17:35 2018-10-05T17:55:27+03:00

Пострадавшая собака в этот момент сидела на руках у своей хозяйки

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Ужасная история произошла в Нижнем Новгороде несколько дней назад. Во время прогулки питбуль бросился на девушку, которая держала на руках той-терьбера. И пока хозяин догонял его, питбуль выгрыз глаз маленькой собачке.

- Мы гуляли на поляне, я увидела, что чужая собака заходит без намордника и поводка, и взяла свою на руки, - рассказала хозяйка Ксения. - Питбуль побежал к нам, начал на меня прыгать, левой рукой я отталкивала ее во время прыжка, правой пыталась убрать в сторону свою собаку. В какой-то момент моя, видимо, вытянула морду, и питбуль, захватив мою, потащил ее от меня. Хозяин все это время бежал к нам, и пытался дать ей команды.

Но питбуль не слушался. В результате той-терьер был весь в крови, а его хозяйку трясло от ужаса. После чего хозяин питбуля отвез пострадавших в ветеринарную клинику, где врачи диагностировали вывих правого глазного яблока и укус на шее. Пришлось делать операцию, которую оплатил хозяин питбуля.

В этом месте питбуль выгрыз глаз той-терьеруФото: СОЦСЕТИ

- Он ни разу не извинился, - говорит Ксения. – Говорил, что я неправильно сделала, что взяла на руки своего питомца, видя, как на него несется питбуль.

По словам Ксении, хозяин питбуля уверял, что его собака прошла специальные курсы. Именно поэтому он и отпустил ее с поводка.

Повторное УЗИ глаза той-терьера показало, что глаз нужно удалять.

К сожалению, подобные стычки между собаками происходят достаточно часто. Не всегда, конечно, они заканчиваются потерей глаза, но укусы тоже бывают достаточно серьезными.

- Дело даже не в дрессировке, не в том, чтобы собака знала команды «сидеть», «лежать», «стоять», а воспитании, - объяснила «Комсомолке» кинолог агентства Walk Your Dog Елена Денисенко. - Воспитание – это умение гулять на поводке, не реагировать на агрессию других собак (лай – это тоже агрессия), умение вести себя в обществе и не прыгать на людей. К сожалению, многие хозяева собак не придают этому значения, поэтому и происходят подобные истории.

Сейчас Ксения пытается наказать хозяина питбуля и подала заявление в полицию. В МВД Нижнего Новгорода «Комсомолке» рассказали, что после подачи заявления будет назначена проверка, которая продлится от 10 до 30 дней. После чего будет вынесено решение. Однако, согласно кодексу Нижегородской области об административных правонарушениях, выгул собак без поводков и намордников вне специально отведенных мест, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

А вот наказать хозяина питбуля за травмы, которые его собака нанесла той-терьеру, можно только, подав в суд. Тольков этом случае можно будет возместить материальный ущерб (траты на лечение) и моральный вред.