Поиски пропавшей в Богородске 9-летней Маши Люлиной продолжатся 7 октября

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-05T15:59:56+03:00

Изменить размер текста: A A

20 августа 2018 года в Богородске пропала 9-летняя Маша Люлина. Она ушла гулять около дома на детскую площадку и исчезла. С тех пор девочку никто не видел. Волонтеры прочесали огромную территорию, но никаких следов пропавшей Маши так и не было обнаружено.

В эту субботу, 7 октября, поиски будут продолжены. По информации ПСО «Волонтер», общий сбор добровольцев состоится в десять часов утра у штаба по адресу: Богородск, улица Чернышевского, дом 40.

- Нам очень нужна Ваша помощь! Работы предстоит очень много: это и прочёс местности, и обновление ориентировок, и еще много всего. Если у вас есть свободные 1-2 часа, присоединяйтесь к нам! – написали волонтеры.

Форма одежды: лес по погоде. С собой нужно взять фонари, горячий чай или кофе и перекус. На расклейку ориентировок форма одежды: по погоде.

Телефон координатора: 68-920-299-66-46 (Людмила).

Приметы пропавшей Маши: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико, розовые кроссовки.

Особые приметы: сутулится. У Маши есть инвалидность – она плохо разговаривает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Поиски 9-летней Маши Люлиной в прошлые выходные не дали результатов (подробнее)

Семья пропавшей в Богородске 9-летней Маши Люлиной: «Наша жизнь остановилась» (подробнее)

Следователи: «Нет никаких оснований полагать, что исчезновения Маши Ложкаревой и Маши Люлиной связаны между собой» (подробнее)

«Наша задача – найти ее!»: Как в Богородске ведутся поиски 9-летней Маши Люлиной. Журналисты «Комсомольской правды» вместе с волонтерами прочесали территорию города (подробнее)