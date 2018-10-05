Атомные бомбы, самолеты и паровозы: На нижегородской Стрелке может появиться музей науки и техники
8 октября 2018 года в думе Нижнего Новгорода состоится заседание постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству, в ходе которого будет обсуждаться концепция создания музея науки и техники. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.
Идея была предложена Нижегородской Ассоциацией промышленников и предпринимателей. Его участники предлагают разместить на Стрелке музей, а пакгаузы сделать его частью.
Предполагается, что экспонатами будут военная техника, автомобили, самолеты, суда, паровозы, атомные бомбы, радиоприборы и другая продукция, производимая на промышленных предприятиях Нижнего Новгорода и области.
Согласно информации, часть экспозиции будет находиться вдоль набережной, а остальное – в закрытых павильонах.
НАПП считает, что этот комплекс станет визитной карточкой Нижнего Новгорода и первым в России техническим музеем с краеведческим уклоном.
Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде началось благоустройство Стрелки. Согласно проекту, на территории вокруг стадиона предусмотрены газоны, цветники и пешеходные дорожки. Нижегородцев очень волнуют пакгаузы. ЧМ закончился, а пробраться к ним до сих пор нереально – они окружены забором. В июне главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов заявил, что, как только мундиаль закончится, горожане смогут спокойно прогуляться вокруг уникальных металлических конструкций.
Как сообщили "Комсомолке" в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, территория Стрелки пока останется закрытой.