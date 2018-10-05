2018-10-05T11:01:08+03:00
Общество

Нижегородка о бывшем муже, который украл у нее двоих сыновей и год держал их взаперти: «Он написал на меня заявление в полицию»

Мужчина пытается доказать, что вся эта история с похищением - неправда
Юлия ИСАЕВА
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В июне 2018 года нижегородке вернули двоих сыновей, которых похитил их собственный отецВ июне 2018 года нижегородке вернули двоих сыновей, которых похитил их собственный отецФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Весной 2017 года жизнь Александры Курнавиной превратилась в настоящий ад. Ее бывший муж – Михаил Платоновзабрал их детей и увез в неизвестном направлении. Целый год нижегородка ждала новостей, плакала и молила Бога, чтобы ее сыновья – пятилетний Артемка и 7-летний Тимофей - к ней вернулись.

23 июня 2018 года ей позвонили и сообщили, что мальчики нашлись. Они живы и здоровы. В течение года их отец держал их взаперти в квартире в Щербинках: он запрещал мальчикам включать свет и не выводил их из дома.

С того дня, как Александра забрала своих детей, бледных и одичавших, из той маленькой квартирки, прошло уже несколько месяцев. «Комсомолка» решила выяснить, как обстоят дела в их семье.

- Уже с июня месяца Платонов нам не пишет и не звонит. Но он написал на меня заявление в полицию о защите чести и достоинства. Якобы он отец и не может похитить своих детей, якобы все статьи в СМИ – это неправда, - рассказала Александра.

Сейчас ее старший сын Тимофей ходит в первый класс. Еще летом женщина беспокоилась, что он не успеет подготовиться к школе, потому что отец не давал ему развиваться в течение года. Однако все обошлось.

- Да, мы успели подготовиться. Занимались с ним летом по два раза в неделю. Вспомнил все, чему я его учила раньше. Сейчас вот делаем справки для бассейна, Тимоша будет ходить в секцию, - поделилась новостями нижегородка.

Артемка ходит в садик. Летом они все вместе ездили на море, отдыхали и набирались сил после того, что случилось.

По словам Александры, Платонов пока еще не лишен родительских прав. Сначала ей нужно разобраться с тем заявлением, которое он написал.

- Бывает, мальчики вспоминают что-то, все-таки год с ним прожили. Говорят, скучают по компьютеру, потому что постоянно в него играли, - объяснила женщина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, зимой 2018 года Александра обратилась в Кстовский райотдел полиции. Тогда оперативники моментально подключились к розыску пропавших детей, постоянно держали связь с женщиной и рассказывали ей о проводимой работе.

- Перед оперативниками стояла непростая задача: отец малышей очень часто менял место проживания, колесил по территории всей области, останавливаясь у разных родственников и знакомых, детям не разрешалось выходить на улицу и даже включать свет. Также ребятам было запрещено громко разговаривать и общаться с другими детьми. Малыши довольствовались только едой и компьютерными играми, - пояснили правоохранители.

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