Прогноз погоды на 6 и 7 октября в Нижнем Новгороде: потепление и небольшие дожди

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-05T10:09:56+03:00

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Октябрь в Нижнем Новгороде начался с дождей, пасмурного неба и сильного ветра. В течение всей недели на улице было не теплее +8 градусов, а регулярные дожди портили все планы. В ближайшие выходные синоптики обещают небольшое потепление, и осадков будет меньше.

Сегодня, в пятницу, температура воздуха не превысит 5 градусов тепла. Дождей не ожидается, однако солнышко из-за туч тоже не выйдет. Будет сильный ветер, скорость которого достигнет шести метров в секунду. Ночью похолодает до +2.

В субботу, 6 октября, в течение дня прогнозируется небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +11 и днем, и ночью. Ветер станет чуть тише в обеденные часы, а вот в ночные – сильнее.

В воскресенье, 7 октября, потеплеет до +14 градусов. Небо останется пасмурным, но дождей не будет. Ветер чуть стихнет, его скорость не превысит пяти с половиной метров.

По прогнозам синоптиков, следующая неделя тоже порадует нижегородцев бездождливой погодой.