В Нижнем Новгороде пропала 12-летняя Кристина Шаульская
Очередной подросток разыскивается в областном центре. В пятницу, 28 сентября, поисково-спасательный отряд «Волонтер» сообщил о пропаже 12-летней Кристины Шаульской.
Девочка ушла из дома по улице Совнаркомовской и не вернулась. Это было днем ранее, 27 сентября.
Разыскивается подросток худощавого телосложения, ростом 160 сантиметров, с темно-русыми волосами, забранными в пучок.
На ней были одеты куртка горчичного цвета с капюшоном, черные легинсы с тремя белыми полосами сбоку и черные замшевые кроссовки Adidas.
Волонтеры просят любую информацию о местонахождении Кристины Шаульской сообщать в полицию по каналу связи 102 либо звонить на их телефон (8 831) 28-38-200.
Напомним, что в Нижегородской области продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой, которая пропала 1 августа в СНТ «Борок» Кстовского района, и 9-летней Маши Люлиной, исчезнувшей в Богородске20 августа. В эту субботу, 29 сентября, волонтеры снова организуют поиски девочек.
Кроме того, в областном центре разыскивается 16-летняя Александра Кузнецова, сбежавшая от родителей, с которыми у нее постоянно возникали конфликты. Причину ухода из дома она указала в видеобращении, записанном в последствии на флешку.