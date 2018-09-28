2018-09-28T17:03:54+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде пропала 12-летняя Кристина Шаульская

Девочка ушла из дома и не вернулась
Анастасия НАЗАРОВА
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Девочка ушла из дома по улице Совнаркомовской и не вернуласьДевочка ушла из дома по улице Совнаркомовской и не вернулась
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Очередной подросток разыскивается в областном центре. В пятницу, 28 сентября, поисково-спасательный отряд «Волонтер» сообщил о пропаже 12-летней Кристины Шаульской.

Девочка ушла из дома по улице Совнаркомовской и не вернулась. Это было днем ранее, 27 сентября.

Разыскивается подросток худощавого телосложения, ростом 160 сантиметров, с темно-русыми волосами, забранными в пучок.

На ней были одеты куртка горчичного цвета с капюшоном, черные легинсы с тремя белыми полосами сбоку и черные замшевые кроссовки Adidas.

Волонтеры просят любую информацию о местонахождении Кристины Шаульской сообщать в полицию по каналу связи 102 либо звонить на их телефон (8 831) 28-38-200.

Напомним, что в Нижегородской области продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой, которая пропала 1 августа в СНТ «Борок» Кстовского района, и 9-летней Маши Люлиной, исчезнувшей в Богородске20 августа. В эту субботу, 29 сентября, волонтеры снова организуют поиски девочек.

Кроме того, в областном центре разыскивается 16-летняя Александра Кузнецова, сбежавшая от родителей, с которыми у нее постоянно возникали конфликты. Причину ухода из дома она указала в видеобращении, записанном в последствии на флешку.

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