2018-09-28T16:20:29+03:00
Общество

Склон Похвалинского съезда в Нижнем Новгороде укрепляют георешеткой

Работы должны завершиться на днях
Анастасия НАЗАРОВА
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Подрядчик уложил 100 квадратных метров георешетки для выравнивания склонаПодрядчик уложил 100 квадратных метров георешетки для выравнивания склонаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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К сожалению, нередко после проливных дождей в Нижнем Новгороде происходят оползни. А чтобы этого не случалось, съезды и откосы надо хорошенько укреплять. Как раз сейчас такая работа проводится на склоне Похвалинского съезда.

Подрядчик уложил 100 квадратных метров георешетки для выравнивания склона Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Подрядчик уложил 100 квадратных метров георешетки для выравнивания склонаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Как «Комсомольской правде» рассказали в МКУ «Управление инженерной защиты территории Нижнего Новгорода», подрядчик сначала срезал неровности склона, а затем уложил примерно 100 квадратных метров георешетки для дальнейшего выравнивания склона.

Подрядчик уложил 100 квадратных метров георешетки для выравнивания склона Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Подрядчик уложил 100 квадратных метров георешетки для выравнивания склонаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- По технологии георешетка засыпается растительным грунтом с дальнейшим посевом травы. Верхняя часть георешетки отсыпалась с верхней откосной дорожки по желобу, а для засыпки нижней части подрядной организацией был завезен грунт и складирован на нижней бровке Похвалинского склона. Завезенный грунт заложен в ячейки георешетки, - уточнили в управлении.

Подрядчик уложил 100 квадратных метров георешетки для выравнивания склона Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Подрядчик уложил 100 квадратных метров георешетки для выравнивания склонаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Помимо этого подрядная организация ремонтирует сход от гостиницы «Азимут» к Похвалинскому съезду с заменой ступеней, покраской железобетонных и металлических конструкций, а также восстанавливает подпорные стенки, откосные дорожки, лотки и профиль склона под лестничным сходом.

Завершить работы предстоит к началу октября. Стоимость работ - 1,5 млн рублей.

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