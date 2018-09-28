2018-09-28T15:12:27+03:00
Общество

«Зима пришла!»: В Нижегородской области выпал первый снег

Жителям Шатковского района впору лепить снеговиков [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
В Нижегородской области выпал первый снег. ФОТО: Типичный Нижний Новгород.В Нижегородской области выпал первый снег. ФОТО: Типичный Нижний Новгород.
Изменить размер текста:

Все последние сутки погода преподносит нижегородцам один сюрприз за другим – град, ливень, смерч. И вот в довершении всего этого в Шатковском районе выпал первый снег. Причем речь идет не о каких-нибудь отдельных снежинках, мгновенно растаявших на лету, а о вполне приличном снежном покрове.

- Вот и зима пришла! – приуныли нижегородцы, заметив видео в группе «Типичный Нижний Новгород». – Что-то рано в этом году снег пошел!

Впрочем, по мнению специалистов, это еще далеко не рекорд. Самый ранний первый снег нижегородцы могли наблюдать более полувека назад.

- Сейчас рекордным считается 1968 год, когда в самом Нижнем Новгороде первый снег выпал 10 сентября, - рассказывает начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева. – Первый снег в этом году тоже довольно ранний – все-таки обычно он выпадает в октябре. Однако ничего экстремального в этом нет, тем более с таким захолаживанием. Впрочем, этот снег еще растает. Самой ранней датой установления снежного покрова в зиму считается 20 октября 1973 года.

Первый снег в Шатковском районе.Соцсети

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Глеб Никитин назначил и.о. замгубернатора Нижегородской области Андрея Харина
Алексей Морозов уволен с поста министра сельского хозяйства Нижегородской области
Родители учеников нижегородской школы №176 требуют построить спортзал
В Нижнем Новгороде разыскивается 80-летний Владимир Полканов
Стартует второй этап голосования за лучшего участкового Нижегородской области
На участке трассы Семенов – Ковернино введут реверс
Теплоэнерго подвело тепло к 85% жилых домов Нижнего Новгорода
В Ленинском районе частная скорая помощь нарушила правила хранения наркотических средств
На фабрике «Ариель» открылся новый цех для обучения мастеров-стеклодувов
Нижегородцы завоевали бронзу на Кубке России по шорт-треку
На Бору 26-летняя продавщица получила кирпичом по голове
Горячие линии по вопросам пуска тепла работают в столице Приволжья
В Нижнем Новгороде утверждена новая методика оплаты размещения торговых павильонов
Бывшему сотруднику ГУФСИН Нижегородской области светит пожизненный срок
Тело 17-летнего подростка найдено на пожаре в Ковернинском районе
Схема движения трамваев изменится в Автозаводском районе
Полицейские раскрыли кражу двух бутылок виски в Нижегородской области
Нижегородский завод "Юнилин" получит государственную поддержку
Глеб Никитин наделил полномочиями сенатора Владимира Лебедева
МЧС предупреждает о порывистом ветре в Нижегородской области
В Вадском районе 40-летний мужчина зарезал своего обидчика