«Зима пришла!»: В Нижегородской области выпал первый снег

СЕГОДНЯ 15:08 2018-09-28T15:12:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Все последние сутки погода преподносит нижегородцам один сюрприз за другим – град, ливень, смерч. И вот в довершении всего этого в Шатковском районе выпал первый снег. Причем речь идет не о каких-нибудь отдельных снежинках, мгновенно растаявших на лету, а о вполне приличном снежном покрове.

- Вот и зима пришла! – приуныли нижегородцы, заметив видео в группе «Типичный Нижний Новгород». – Что-то рано в этом году снег пошел!

Впрочем, по мнению специалистов, это еще далеко не рекорд. Самый ранний первый снег нижегородцы могли наблюдать более полувека назад.

- Сейчас рекордным считается 1968 год, когда в самом Нижнем Новгороде первый снег выпал 10 сентября, - рассказывает начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева. – Первый снег в этом году тоже довольно ранний – все-таки обычно он выпадает в октябре. Однако ничего экстремального в этом нет, тем более с таким захолаживанием. Впрочем, этот снег еще растает. Самой ранней датой установления снежного покрова в зиму считается 20 октября 1973 года.