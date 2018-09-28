Правительство Нижегородской области решило изъять «Дом чекиста» у собственника

СЕГОДНЯ 14:55 2018-09-28T15:03:16+03:00

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Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области планирует обратиться в суд, чтобы изъять у собственника «Дом чекиста» на улице Малой Покровской в центре Нижнего Новгорода. Об этом заявила руководитель управления госохраны ОКН Надежда Преподобная в ходе выездного заседания рабочей группы по инвентаризации заброшенных социальных объектов в пятницу, 28 сентября 2018 года.

Здание было построено в 1932 году, а с 1998 года его состояние оценивается как неудовлетворительное. Площадь нежилых помещений составляет более 5161 квадратных метров, и все они находятся в частной собственности.

- Ситуация с собственником «Дома чекиста» - достаточно сложная. Он не реагирует ни на какие предписания, которыми мы обязываем привести объект в надлежащее состояние. Сумма штрафов при этом достигла уже полумиллиона рублей. Консервационные меры, конечно, предприняты, но они весьма условные. В ближайшее время мы планируем направить обращение в арбитражный суд Нижегородской области с заявлением об изъятии «Дома чекиста» как бесхозяйно содержащегося, - рассказала Надежда Преподобная, добавив, что также будет направлено обращение в полицию для принятия мер уголовного реагирования.

- Доведение памятника до такого состояния – очевидно уголовная ответственность, - подчеркнул и.о. министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.