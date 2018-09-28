СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-28T15:21:13+03:00

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Фестиваль «Арзамасский гусь» получил «Премию гостеприимства» на выставке ресторанного бизнеса ПИР. Вручение наград состоялось в Москве в «Крокус Экспо» в рамках ежегодной выставки профессионалов ресторанного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Такой престижной наградой отмечают тех, кто вносит значительный вклад в развитие сферы гостеприимства в России. Фестиваль «Арзамасский гусь» одержал победу в номинации «За личный вклад в развитие индустрии гостеприимства России среди гастрономических фестивалей».

«Арзамасский гусь» проходит уже семь лет подряд при поддержке Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина, и за это время собрал на площадке десятки лучших поваров страны и тысячи гостей. Он уже не раз удостаивался различных наград – в частности, занял третье место в конкурсе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, победил в номинации «Событийный, фестивальный туризм» на Международной туристской выставке ОТДЫХ.LEISURE и победил в конкурсе «Event-прорыв» в номинации «Лучшее мероприятие в сфере событийного туризма».

Следующий, восьмой фестиваль «Арзамасский гусь» пройдет 26 мая 2019 года. По традиции, местом проведения станет профилакторий «Морозовский» Арзамасского района.