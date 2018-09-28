2018-09-28T13:28:24+03:00
Общество

Водосчетчики АПЗ были представлены на Digital Summit в Нижнем Новгороде

К 2020 году планируется полный переход на приборы с модулем передачи данных
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Водосчетчики АПЗ были представлены на Digital Summit в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗВодосчетчики АПЗ были представлены на Digital Summit в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Продукция АО «Арзамасский приборостроительный завод» приняла участие в выставочной экспозиции международного Digital Summit’а, который прошел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

В рамках саммита обсуждались вопросы, связанные с направлением «Умный регион» национального проекта «Цифровая экономика РФ». По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, цифровизация – это важнейшая на данный момент задача региона.

- Мы внедряем цифровые технологии для того, чтобы сделать жизнь граждан более комфортной. Сейчас цифровые технологии присутствуют во всех сферах – в здравоохранении, социальной сфере, ЖКХ. Мы являемся пилотным регионом в проекте «Умный город», и у нас есть все основания, чтобы стать регионом-лидером, - отметил Глеб Никитин.

На стенде Арзамасского приборостроительного завода была представлена вся номенклатура современной гражданской продукции, в том числе счетчики СВК и медицинский прибор «Миотон».

- Глава Нижегородской области заинтересовался нашими водосчетчиками с системой диспетчеризации. И это не случайно, ведь этот прибор входит в систему «Умный дом», которая автоматически передает данные о расходе воды в управляющую компанию и личный кабинет пользователя, а также может отслеживать аварии и перерасход воды, - рассказал руководитель проектного отдела ООО «Арзамасский торговый дом» Андрей Сухинин.

Водосчетчик с возможностью оснащения интегрированным радиомодулем – одна из инновационных технологий передачи данных, которая имеет большие перспективы. В России и странах ближнего зарубежья работают более десятка компаний, продвигающих системы беспроводной передачи данных на основе счетчика воды производства АПЗ. Доля приборов, оснащенных радиомодулем, постоянно увеличивается, а к 2020 году планируется полный переход на приборы с модулем передачи данных.

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