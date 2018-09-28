Погода на выходные в Нижнем Новгороде: 29-30 сентября солнце будет проглядывать сквозь облака

СЕГОДНЯ 13:01 2018-09-28T13:04:27+03:00

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Как не надеялись нижегородцы на продолжение бабьего лета, чуда не случилось. И не случится. Синоптики ответственно заявляют: с теплом мы распрощались еще в прошлые выходные, 22-23 сентября.

Последние выходные сентября будут холодными, поскольку атмосферные фронты постепенно отойдут с обильными дождями и осадками на восток. Однако местами еще прогнозируются небольшие дождики, кое-где даже с мокрым снегом, потому как температурный фон в ночные часы прогнозируется холодным.

- Будет +0…+2 градуса, местами заморозки до -2 градусов, - рассказала «Комсомольской правде - Нижний Новгород» начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

По словам специалиста, дневной фон тоже невысокий: +7…+9 градусов тепла. Ветер западный – северо-западный. Однако атмосферное давление будет расти, и солнышко в итоге будет проглядывать сквозь облака.

- В общем, картина будет выглядеть не так уж удручающе, - добавила Мокеева. - Тем не менее нас ожидают низкие температуры. Надо одеваться потеплее.