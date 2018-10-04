«ГАЗель» протаранила автобус «Мерседес» на светофоре в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-04T17:32:06+03:00

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Ночью в 2.00 3 октября на Московском шоссе, возле дома № 233 в Канавинском районе 34-летний мужчина, водительский стад которого составлял пять лет, управлял автомобилем ГАЗ 33021, Газель и не справился с управлением. В результате он наехал на автобус «Мерседес», который остановился возле светофора, показывающий запрещающий сигнал.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Газели». У водителя врачи диагностировали ушиб грудной клетки и правой голени. После осмотра и оказания помощи, он был отпущен из больницы. А вот 24-летнему молодому человеку повезло меньше. У него сочетанная травма, с которой его госпитализировали.

Той же ночь произошло еще одно ДТП с наездом на стоящий автомобиль. Случилось это в 1.45 на улице Дружаева, возле дома№2 в Автозаводском районе. 37-летний водитель, имея 10-летний стаж, управлял автомобилем «Додж» и не справился с управлением. В результате он совершил наезд на автомобиль «Киа Рио», который стоял на проезжей части.

В результате ДТП пострадал водитель «Доджа». Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей головы. Медицинская помощь была оказана месте, после чего водителя отпустили.