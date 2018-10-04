2018-10-04T17:32:06+03:00
Общество

«ГАЗель» протаранила автобус «Мерседес» на светофоре в Нижнем Новгороде

Пострадали два человека
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Газель протаранила автобус «Мерседес» на светофоре в Нижнем Новгороде. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской областиГазель протаранила автобус «Мерседес» на светофоре в Нижнем Новгороде. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области
Изменить размер текста:

Ночью в 2.00 3 октября на Московском шоссе, возле дома № 233 в Канавинском районе 34-летний мужчина, водительский стад которого составлял пять лет, управлял автомобилем ГАЗ 33021, Газель и не справился с управлением. В результате он наехал на автобус «Мерседес», который остановился возле светофора, показывающий запрещающий сигнал.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Газели». У водителя врачи диагностировали ушиб грудной клетки и правой голени. После осмотра и оказания помощи, он был отпущен из больницы. А вот 24-летнему молодому человеку повезло меньше. У него сочетанная травма, с которой его госпитализировали.

Той же ночь произошло еще одно ДТП с наездом на стоящий автомобиль. Случилось это в 1.45 на улице Дружаева, возле дома№2 в Автозаводском районе. 37-летний водитель, имея 10-летний стаж, управлял автомобилем «Додж» и не справился с управлением. В результате он совершил наезд на автомобиль «Киа Рио», который стоял на проезжей части.

В результате ДТП пострадал водитель «Доджа». Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей головы. Медицинская помощь была оказана месте, после чего водителя отпустили.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Усадьба Рукавишниковых в Нижнем Новгороде перешла из федеральной в региональную собственность
Владимир Бархатов назначен и.о. министра сельского хозяйства Нижегородской области
Приволжский медуниверситет рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Дагестане
Пропавшую 15-летнюю Юлю Бахареву нашли живой
Нижегородское «Торпедо» сразится с ярославским «Локомотивом» 4 октября
12 школ и три детских сада высадят хвойные аллеи в Нижнем Новгороде
54-летний житель Ардатовского района предстал перед судом за ложное сообщение о бомбе
Александр Лошкарев назначен исполняющим обязанности директора МП «КРУН»
В Дзержинске при столкновении двух автомобилей пострадал 8-летний ребенок
Два строящихся здания сгорели в Варнавинском районе 3 октября
Говядина, гречневая крупа и яблоки подешевели в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде объявлен конкурс по выбору единого организатора школьного питания