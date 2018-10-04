СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-04T16:25:41+03:00

Стоимость электричества в Нижегородской области может вырасти на 50 процентов Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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На уровне федерального правительства обсуждается вопрос о введении социальной нормы на потребление электроэнергии. Предположительно порог социальной нормы будет составлять 300 кВт.ч на квартиру или дом. Все, что укладывается в эту сумму будет оплачиваться по низкому тарифу, от 300 до 500 кВт.ч по чуть более высокому, а свыше 500 кВт.ч по экономически обоснованному тарифу, то есть самому высокому.

И если для многих регионов России это новшество, вселяющее ужас, то в Нижегородской области социальная норма потребления электричества введена еще в 2012 году. Мы стали одним из шести регионов, где начал действовать этот пилотный проект. В каждом регионе разные условия. И по признанию специалистов, в Нижегородской области социальная норма оказалась самой выгодной.

Несмотря на маленькие цифры (50 кВт.ч на одного человека и 85 кВт.ч для одинокопроживающих) в Нижегородской области были введены и самые низкие тарифы. Так, для одинокопроживающих при социальной норме в 85 кВт/ч дневной тариф составляет 3,17 рублей, ночной – 1,55 рублей. Все, что выше этой нормы, оплачивается по более высоким тарифам: дневной – 6,34 рубля, ночной – 3,31 рубль.

Во Владимирской области социальная норма для одинокопроживающих составляет 100 кВт.ч, но и тариф тут выше. При оплате электричества, вошедшего в соцнорму, дневной тариф составляет 4,35 рублей, ночной – 1,81 рубль. А при оплате электричества выше соцнормы дневной тариф составляет 5,14 рублей, ночной – 2,68 рублей.

В Ростовской области социальная норма для одинокопроживающих людей составляет 96 кВт.ч. Дневной тариф при оплате электричества по соцнорме составляет 4,03 рубля, ночной – 2,8 рублей. Если жильцы оплачивают электричество свыше нормы, то оно будет считаться по более высокому тарифу: дневной – 5,27 рублей, ночной – 3,92 рубля.

На примере нижегородца Ивана Коренев несложно посчитать, в какую сумму обходится электричество в разных регионах, где введена социальная норма потребления. Итак, в январе 2016 года Иван Коренев использовал 91кВт.ч днем и 24 кВт.ч ночью. В результате он заплатил 412,31 рубль. Если бы он жил во Владимирской области, ему пришлось бы отдать 439,29 рублей, а в Ростовской – 433,93 рубля.

По мнению руководителя регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Александра Рыжова, социальная норма потребления электроэнергии в Нижегородской области полностью себя оправдала. Однако для нижегородской промышленности и бизнеса такие демократические цены на электричество обернулись лишними тратами. Все, что недоплатили жители жилых домов (а это пять миллиардов рублей в год), должны покрывать предприятия.

- Здесь происходит перекрестное субсидирование, - объяснил «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» Александр Рыжов. – Деньги перераспределяются через тариф на передачу электрической энергии, фактически происходит перераспределение средств от промышленных предприятий и бизнеса в пользу населения.

Отказаться от этого крайне сложно, считает Александр Рыжов. Однако рано или поздно сделать это придется, так как товары наших предприятий оказываются более дорогостоящими, а значит неконкурентоспособными по сравнению с теми, что выпускают предприятия, не обремененные перекрестным субсидированием. Кроме того, для предприятий это очень серьезная финансовая нагрузка, с которой они могут не справиться.

Уйти от перекрестного субсидирования поможет введение адресной поддержки, то есть когда социальная норма предоставляется, например, только малоимущим гражданам. А все остальные жители оплачивают электричество по экономически обоснованным тарифам.

Такой вариант правительство РФ тоже рассматривает. И если нижегородцы будут оплачивать электричество по экономически обоснованному тарифу, то сумма платежек сильно увеличится, так как сегодня скидка на оплату электроэнергии в рамках соцнормы составляет около 50 процентов.

Однако федеральное правительство пока не приняло никаких решений. Все детали должны быть проработаны к январю 2019 года.

Соцнормы потребления электричества в Нижегородской области:

Социальная норма потребления электричества в Нижегородской области составляет 50 кВт.ч. в месяц на человека.

Она предоставляется гражданам, зарегистрированным в жилом помещении или проживающим в жилом помещении специализированного жилищного фонда (общежитии), а также членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Кому может быть увеличена соцнорма:

- одинокопроживающим - 85кВт.ч,

- многодетным семьям - 75кВт.ч,

- семьи, имеющие в своем составе инвалидов - 75кВт.ч,

- семьи с детьми-инвалидами - 75кВт.ч,

- семьи, имеющие детей, оставшихся без попечения родителей - 75кВт.ч,

- семьи пенсионеров, которые получают пенсию по старости или по инвалидности 75кВт.ч.