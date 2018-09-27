Главное за сутки: нижегородские родители против Монеточки и Animal ДжаZ, очередной суд над некрополистом Анатолием Москвиным и будущее ДК имени Свердлова

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-27T19:04:11+03:00

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Количество ДТП в районе бывшего кольца на Пролетарке снизилось в пять раз

Количество ДТП в районе бывшего кольца на Пролетарке снизилось в пять раз. Об этом со ссылкой на ГИБДД Нижегородской области сообщает администрация Нижнего Новгорода. Инспекторы сравнили статистику возникновения автомобильных аварий с 8 по 25 сентября прошлого и нынешнего годов. Так, в 2018 году в районе станции метро "Пролетарская" зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия. Тогда как в 2017 году их было пятнадцать (подробнее).

Родители Нижнего Новгорода требуют запретить концерты Монеточки и Jah Khalib

В интернете появилось письмо, в котором родители Нижнего Новгорода выражают обеспокоенность деятельностью концертного зала MILO CONCERT HALL. Они написали: «Мы, родительская общественность г. Н.Новгорода, серьезно обеспокоены деятельностью концертного зала «Мило», регулярно предоставляющего площадку для проведения концертов деструктивных музыкальных групп, чьи выступления предназначены в том числе и для несовершеннолетних (включая малолетних) детей, согласно знаку информационной продукции, размещенной на афишах концертного зала в городе, на мониторах внутри салонов пассажирского транспорта, а также в сети Интернет (подробнее).

«Нужно использовать любую возможность!»: Волонтеры снова ищут добровольцев на поиски 9-летней Маши Люлиной

20 августа 2018 года в Богородске пропала 9-летняя Маша Люлина. Она гуляла рядом с бабушкиным домом, дошла до мусорного бака и исчезла. С тех пор у поисковиков нет ни одной зацепки, куда же могла подеваться девочка посреди дня в городе. В ближайшие выходные, 29 и 30 сентября, волонтеры снова будут прочесывать территорию Богородска в поисках Маши. Они призывают добровольцев на помощь (подробнее).

Власти пообещали компенсировать 100% спиленных деревьев в сквере имени 1905 года

Благоустройство сквера имени 1905 года на площади Свободы началось с настоящего скандала. Жители возмутились массовой вырубкой деревьев, они испугались, что от красивого места останется одно лишь название. Эту тему активно обсуждают в соцсетях, а власти заверяют, что никакой трагедии нет. Сегодня, 27 сентября, глава Нижегородского района Нижнего Новгорода Алексей Мочкаев пообещал, что в сквере имени 1905 года компенсируют 100% спиленных деревьев (подробнее).

Дворянское собрание как центр притяжения: в Нижнем Новгороде появится новое культурное пространство

Ночной клуб? Определенно нет! Концертная площадка? Возможно… Культурное пространство? Уже горячо. На самом деле точное определение новой локации в ДК имени Свердлова, которую планируется открыть перед Новым годом, дать непросто, однако уже понятно, что это будет нечто ультрасовременное, то, чего так не хватает болотистому Нижнему Новгороду (подробнее).

Капитан заблокированного в Херсоне танкера «Механик Погодин»: «Нам приходилось жить в режиме жесткой экономии электричества»

Громкая история с задержанием в украинском порту Херсона российского танкера «Механик Погодин» будоражит всю страну уже полтора месяца. Еще 10 августа судну с двенадцатью членами экипажа запретили выходить из порта. Формальным поводом стало включение судовладельца в санкционный список Украины. Долгие споры, обжалования в суде и даже полный расчет за лизинг не дали никакого результата – танкер из Херсона так и не выпустили. Лишь спустя месяц после задержания, 13 сентября, члены экипажа «Механика Погодина», среди которых оказалось четверо нижегородцев, смогли вернуться в Россию – и то только после того, как их сменили другие моряки. «Комсомолка» встретилась с капитаном задержанного судна Михаилом Замятиным и выяснила, каково пришлось экипажу в «санкционном плену» (подробнее).

Нижегородские врачи просят суд отпустить «повелителя мумий» Анатолия Москвина домой

Несколько дней назад врачи психиатрической клиники № 2 направили в суд ходатайство об изменении принудительного лечения 52-летнему Анатолию Москвину, который выкапывал из могил трупы малолетних девочек в возрасте от трех до одиннадцати лет и делал из них кукол. Эту информацию «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Новгорода. Шесть лет назад Москвина отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Сейчас медики считают, что он не опасен и просят суд отпустить его на амбулаторное лечение на дому (подробнее).