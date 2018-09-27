Нижегородца, ставшего жертвой украинского пранкера, уволили из органов

СЕГОДНЯ 17:31 2018-09-27T17:46:01+03:00

В пьяной беседе мужчина на весь интернет рассказал о непростой доле полицейского

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Низкая зарплата, отсутствие дробовика и крутой машины – этим летом стажер нижегородской полиции на весь интернет жаловался на тяжелые будни российского полицейского. Причем жаловался не абы кому, а известному украинскому пранкеру Евгению Вольнову, «прославившемуся» за счет хайпа на трагедии в Кемерове.

Напомним, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» он обзванивал больницы и сообщал ложные данные о количестве погибших. После этого за блоггером закрепилась дурная слава. Однако это не помешало нижегородцу излить ему душу в прямом эфире его Youtube-канала.

- Там же не платят! Наверное, я повелся на власть. Думал, что мне дадут машину, дробовик, полномочия, и я смогу ездить по своему району и [наказывать] раздолбаев. Как в Америке, понимаешь? Но у нас в России не так. Максимум тебе дадут дубинку и рацию, - жаловался нижегородец, представившийся участковым.

После этого пранкер поинтересовался, может ли сотрудник полиции посадить нарушителя закона, скажем, на бутылку.

- На бутылку? Могу! Но в редких случаях. Когда никто не видит, - как-то неуверенно ответил парень. - На бутылку от шампанского, например.

Правда, вскоре выяснилось, что "всемогущий" нижегородец никакой не участковый, а обычный стажер полиции, проработавший в органах от силы два месяца.

- В соответствии с положениями федерального закона стажер не является сотрудником ОВД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - С гражданином заключается трудовой договор, как со стажером с назначением испытательного срока на шесть месяцев, по истечении которого руководитель подразделения принимает решение о целесообразности заключения контракта с данным гражданином.

Впрочем, герою нашумевшего шоу служба в органах не грозит. После проведенной проверки трудовой договор с ним был расторгнут.

- С данным молодым человеком, который представлялся участковым полиции, был расторгнут трудовой договор ввиду неудовлетворительного результата испытания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.