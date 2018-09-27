2018-09-27T16:26:44+03:00
Общество

Ряды красавиц редеют: жюри конкурса «Мисс Нижний Новгород» попрощались с четырьмя финалистками

Королеву красоты выберут в ноябре
Анастасия НАЗАРОВА
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Сейчас состав финалисток конкурса 2018 года выглядит так. Фото предоставлено организаторами конкурсаСейчас состав финалисток конкурса 2018 года выглядит так. Фото предоставлено организаторами конкурса
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Организаторы конкурса на звание «Мисс Нижний Новгород» уже не раз отмечали, что в этом году попробовать свои силы решилось небывалое количество девушек. Но по итогам августовского кастинга в финал вышло лишь двадцать красоток.

На кастинг конкурса-2018 пришло невероятное количество красавиц Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На кастинг конкурса-2018 пришло невероятное количество красавицФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Конкурсанток предупредили сразу: в процессе тренировок произойдет отсев, поэтому выкладываться надо здесь и сейчас на все сто процентов.

- Впереди девочек ждет еще один отбор - его проведет наш главный хореограф Наталия Харычева. У нее суперзадача - сделать шоу с теми, кого она выберет. И она сюсюкаться не будет, - заявила директор конкурса красоты Екатерина Чудакова.

На кастинг конкурса-2018 пришло невероятное количество красавиц Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На кастинг конкурса-2018 пришло невероятное количество красавицФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В общем-то, все так и вышло. По результатам репетиций, которые проходили под контролем, пожалуй, самого требовательного члена жюри Наталии Харычевой, судьи вынесли свой вердикт: в конкурсе останутся четырнадцать девушек.

- Хореограф занималась с финалистками, смотрела на их способности и желание участвовать в «Мисс Нижний Новгород». Решение, конечно, было общим, но рекомендации Наталии учитывались, - рассказала «Комсомольской правде» PR-директор конкурса Нона Тарпошян.

На кастинг конкурса-2018 пришло невероятное количество красавиц Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На кастинг конкурса-2018 пришло невероятное количество красавицФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Причем совсем не обязательно, что все четырнадцать нижегородок дойдут до финала. Две из них находятся в запасе, и сейчас им надо, что называется, поднажать.

Интересно, что впервые за много лет финальное шоу конкурса «Мисс Нижний Новгород» пройдет на в театре «Комедiя», а на другой площадке. А на какой именно, пока секрет. «Следите, - говорят, - за афишами».

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