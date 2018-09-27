Дворянское собрание как центр притяжения: в Нижнем Новгороде появится новое культурное пространство

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-27T15:15:59+03:00

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Ночной клуб? Определенно нет! Концертная площадка? Возможно… Культурное пространство? Уже горячо. На самом деле точное определение новой локации в ДК имени Свердлова, которую планируется открыть перед Новым годом, дать непросто, однако уже понятно, что это будет нечто ультрасовременное, то, чего так не хватает болотистому Нижнему Новгороду.

В советские годы краснокирпичные стены скрыли за толстым слоем штукатуркиФото: Анастасия НАЗАРОВА

Историю разбавят современностью

Больше месяца в стенах бывшего Дворянского собрания (памятнике культуры 1824 года, между прочим) работает команда профессионалов во главе с арт-директором Игорем Преображенским. Принцип работы прост: долой советскую штукатурку, да здравствует благородная старина. В их распоряжении нехилая площадь - целых 600 квадратных метров, и ее они собираются использовать максимально функционально.

Локация будет поделена на три основных зоны: вместительный бар, зал с балконом и круглая комната для мастер-классов. Туалет, гардероб и подсобные помещения, само собой, тоже будут.

- Мы не хотим привносить сюда нарочито состаренные вещи, какое-то непонятное барокко. Наоборот, модный архитектор Миша Маслов предложил добавить нечто ультрасовременное, но при этом не деструктурирующее историческую среду, - рассказал «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» арт-директор.

Задача ясная - сохранить наследие девятнадцатого века и одновременно сделать пребывание там молодежи максимально комфортным (чтобы не возникало ощущение, что находишься в музее).

Балкон также будет задействованФото: Анастасия НАЗАРОВА

Сцена, которая «поднимет» город

Центром нового пространства будет так называемая кроссовер-сцена. Собственно, ради нее все и затевалось. При желании большое помещение с колоннами и лепниной - дворянским наследием - может быть как театральным залом с 250 сидячими местами, так и концертной площадкой, где с легкостью поместятся до 400 посетителей. Ну а если кто-то захочет организовать там вечеринку, так это запросто!

- Сцену мы оборудуем звуком и светом, так что при желании там можно будет проводить много всего, - рассказал Игорь Преображенский. - Кстати, эта тема уже заинтересовала многих промоутеров, нам поступают предложения о сотрудничестве.

При этом создатели нового культурного пространства не питают иллюзий насчет аншлагов 24 часа семь дней в неделю.

- Мы понимаем, что город очень тяжелый на подъем, но попробовать стоит. В общем, есть амбициозные планы с понятной долей изначального приземления, - добавил собеседник «Комсомолки».

На объекте кипит работа. Открытие запланировано на декабрьФото: Анастасия НАЗАРОВА

Не зал, а вдохновение

Вторым по величине помещением в бывшем Дворянском собрании является бар, который пока и не бар вовсе, а захламленная строительным мусором комната. Но если верить арт-директору, через несколько месяцев там будет одно из лучших питейных заведений в городе, рассчитанное примерно на 100 посадочных мест.

- Нам приятно, что к проекту подтянулись уважаемые люди этого города. Причем как незаинтересованные материально консультанты. Им нравится сам факт, что в Нижнем Новгороде появляется новое место, к которому можно приложить свою энергию, - считает Преображенский.

Поначалу бар будет работать на мероприятия, скажем, во время корпоративов. А с января отправится в свободное плавание и будет принимать посетителей не зависимо от мероприятий в главном зале.

И, наконец, третье помещение - круглый зал, окна которого выходят на Большую Покровскую там, где лежат трамвайные пути. Обнаженные краснокирпичные стены и старинный фигурный паркет из семи видов дерева. А сколько света!

- Когда Миша Маслов впервые вошел в эту комнату, сказал: «Вау! Сколько вдохновения для идей». Здесь же энергетика места все равно чувствуется. Вся эта тема двухсотлетней давности как была, так и осталась. Совок не все сожрал. Это как будто стояло и ждало своего часа, - уверен арт-директор.

В дни проведения концертов небольшой зал будут использовать в качестве гримерки (оттуда есть выход на сцену), в остальное время там можно проводить мастер-классы, тренинги, пресс-конференции, да что угодно.

Название у будущей культурной локации уже есть, правда, создатели пока не хотят его «светить». Что ж, набираемся терпения и запускаем обратный счет.