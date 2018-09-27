СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-27T13:52:07+03:00

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Что если в один прекрасный день в тебя вселяется существо-симбиот, которое наделяет тебя сверхчеловеческими способностями? Вот только Веном – симбиот совсем недобрый, и договориться с ним невозможно. Хотя нужно ли договариваться?.. Ведь в какой-то момент ты понимаешь, что быть плохим вовсе не так уж и плохо. Так даже веселее. В мире и так слишком много супергероев! Мы – Веном!

В главных ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Риз Ахмед, Скотт Хэйз и Рейд Скотт.

О фильме: МЫ - ВЕНОМ!

В каждом из нас есть частичка кипящей ярости, готовой выплеснуться под влиянием не зависящих от нас обстоятельств. Как это было бы здорово… Наверное, безумно приятно оторвать какому-нибудь идиоту его тупую башку. Интересно, как бы отреагировали окружающие, увидев то, что гложет вас изнутри?

Для Эдди Брока таким чудищем становится Веном, чья тёмная, мрачная сущность в буквальном смысле вырывается наружу и начинает творить бесчинства.

Веном стал одним из самых популярных героев Marvel неспроста. Он опасен, он страшен, он непредсказуем. Его воспалённое сознание может конкурировать разве что с его тягой к насилию. Ну и, конечно, не на последнем месте его запоминающаяся внешность – огромные белые глаза, пасть с острыми, как бритва, зубами и длинный, мускулистый язык.

Главными персонажами фильма ВЕНОМ становятся сразу двое антагонистов в одном теле. Первый – Эдди Брок, роль которого играет Том Харди – эгоистичный, одержимый своей работой репортёр, который борется с коррупцией и бесконтрольной властью. Второй – Веном, страшный инопланетный симбионт, вселившийся в Эдди и наделивший его нечеловеческой силой. Вместе они способны практически на всё, поскольку чудовищная мощь Венома усиливается яростью во сто крат. Это воистину симбиотическое сосуществование – один меняет жизнь другого, в лучшую или в худшую сторону…

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