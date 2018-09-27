2018-09-27T13:38:08+03:00
Общество

Власти пообещали компенсировать 100% спиленных деревьев в сквере имени 1905 года

Этой осенью там высадят 54 дерева и 2 200 кустарников
Юлия ИСАЕВА
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Власти пообещали компенсировать 100% спиленных деревьев в сквере имени 1905 годаВласти пообещали компенсировать 100% спиленных деревьев в сквере имени 1905 годаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Благоустройство сквера имени 1905 года на площади Свободы началось с настоящего скандала. Жители возмутились массовой вырубкой деревьев, они испугались, что от красивого места останется одно лишь название. Эту тему активно обсуждают в соцсетях, а власти заверяют, что никакой трагедии нет.

Сегодня, 27 сентября, глава Нижегородского района Нижнего Новгорода Алексей Мочкаев пообещал, что в сквере имени 1905 года компенсируют 100% спиленных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

- Ежегодно в сквере падало от трех до пяти аварийных деревьев, они повреждали линии электропередачи, а иногда и трамвайные провода. Деревья, которые дендрологи посчитали обязательными к реконструкции – в основном, тополя – больные и в ближайшие три-пять лет также стали бы аварийными, - заявил Мочкаев.

Он добавил, что этой осенью в сквере высадят 54 дерева и 2 200 кустарников.

Напомним, в середине сентября стало известно, что в сквере 1905 года рядом с площадью Свободы начали массово спиливать деревья. Нижегородцы подняли настоящую панику – они решили, что сквер уничтожают.

Позже в администрации Нижегородского района «Комсомольскую правду» - Нижний Новгород» заверили, что будет спилено всего 50 деревьев, 80% из которых - тополь бальзамический.

- Данные деревья являются старовозрастными, на них отмечается постоянный слом старых скелетных ветвей, а часть деревьев повреждена вредителем. Кроме того, будут убраны сухоствольные и аварийные деревья. Проектом предусмотрено проведение компенсационного озеленения: будут высажены 13 деревьев и кустарники, обладающие высокими декоративными свойствами, - пояснили в администрации. Также они добавили, что перед началом благоустройства были проведены все необходимые согласования с министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области, управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области и экологической организацией ООО «Экоцентр «Дронт»».

Согласно концепции, в сквере 1905 года должны быть убраны тополя, которые росли со стороны площади Свободы, а также несколько берез и американского клена, которые расположены в разных частях сквера. Всего 54 дерева. Однако с градозащитники не согласны со столь немногочисленным озеленением и обратились в администрацию. К счастью, их доводы были услышаны, и чиновники согласились увеличить количество компенсируемых деревьев.

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