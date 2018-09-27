Осенний призыв в Нижегородской области стартует 1 октября

СЕГОДНЯ 12:54 2018-09-27T13:31:40+03:00

В осенний призыв 2017 года в армию призвали 716 нижегородцев Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Настала осень, а это значит, что в Нижегородской области стартует осенний призыв. В военном комиссариате региона сообщили, что с 1 октября по 31 декабря на службу в армию предстоит направить более двух тысяч нижегородцев. Они будут направлены во все виды Вооруженных сил РФ, а также в другие войска, воинские формирования и органы.

Традиционно наибольшее количество призывников отправится на службу в элитные воинские части – Президентский полк Федеральной службы охраны, Преображенский и Семеновский полки, воздушно-десантные войска и подразделения специального назначения Минобороны.

Около 500 нижегородцев будут проходить службу в Национальной гвардии России, 20 нижегородцев будут направлены в научные роты.

Более 700 молодых людей еще до призыва прошли подготовку по востребованным в войсках военно-учетным специальностям. Все они будут направлены в воинские части для прохождения службы по этим специальностям, где им будет легче адаптироваться к условиям армейской службы.

Примерно полсотни осенних призывников приняли решение заменить год военной службы по призыву на два года службы по контракту.

- Как показывает практика, многие из них в последующем становятся профессиональными военными, - уточнили в областном военкомате.

Отправление в войска начнется во второй половине октября. К месту службы призывников будут доставлять поездами и самолетами.

По вопросам призыва граждан на военную службу следует звонить по телефону (831) 419-79-14.

Напомним, что в осенний призыв 2017 года в армию призвали 716 нижегородцев. Еще 45 человек выбрали службу по контракту.

В весенний призыв на службу в армию отправились три тысячи жителей Нижегородской области. https://www.nnov.kp.ru/online/news/3067915/ Отмечалось, что во время весенней призывной кампании нижегородской прокуратурой было выявлено 60 нарушений.