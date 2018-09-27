Первый клинический медицинский центр: медицина будущего для регионов

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-27T11:32:06+03:00

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В пресс-центре «Комсомольской правды» в минувшую пятницу состоялась пресс-конференция на тему «Медицина будущего – какие технологии позволят людям победить болезни. Высокотехнологичная помощь в лечении онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний по ОМС». В пресс-конференции приняли участие ведущие хирурги центра.

Клиника нового формата

Первый клинический медицинский центр в Коврове был открыт три года назад в формате частно-государственного партнерства и принимает пациентов, не только из Владимирской области, но и со всех регионов страны. С этого года высокотехнологичное лечение здесь могут получить по полису ОМС и нижегородцы.

Заведующий хирургическим отделением Дмитрий Кузнецов.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Как отметил заведующий хирургическим отделением Дмитрий Кузнецов, Первый клинический медицинский центр – это многопрофильная негосударственная клиника во Владимирской области уникального для России формата: передовые мировые технологии и стандарты, новейшее оборудование, команда высококвалифицированных специалистов и широкий спектр лечебно-диагностических и профилактических услуг для взрослых и детей.Клиническая база центра включает в себя детскую и взрослую поликлиники, стационар. В клинике оказывается высокотехнологичная помощь по 53 медицинским направлениям. Ключевыми профилями являются онкология, сосудистая хирургия, кардиология, офтальмология, оториноларингология, абдоминальная хирургия.

Руководитель сердечно-сосудистого центра, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Дмитрий Тютьнев.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Регионам часто очень не хватает таких современных центров. С высокотехнологичной медицинской помощью в регионах не все обстоит так радужно, как мы все хотели бы. Большинство регионов имеет единичные центры, которые могут оказывать данного вида помощь. - С появлением Первого медицинского клинического центра мы практически сразу же охватили всю Владимирскую область, - отметил руководитель сердечно-сосудистого центра, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Дмитрий Тютьнев. - Но наши возможности не ограничиваются одним регионом. Только в сердечно-сосудистомцентре мы можем оказать хирургическую помощь около 1500 пациентов за год. Также на областном уровне мы вошли в систему Скорой помощи и оказываем быструю специализированную помощь пациентам с острым инфарктом миокарда, с нестабильной тахикардией.

Дорогостоящие операции по полису ОМС

Конечно, нижегородцам интересно прежде всего, какую высокотехнологичную помощь можно получить по полису ОМС. Как рассказал Дмитрий КУЗНЕЦОВ, высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП), по определению Минздрава РФ, имеет строгое определение – это медицинская помощь с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. Это лечение, при котором используются новые или уникальные методы, современное оборудование, дорогостоящие препараты. Ее оказание требует высокой квалификации медицинского персонала и сведения к минимуму риска для жизни и здоровья пациентов.

- В нашей клинике, в частности, предпочтение отдается лапароскопическому методу оперативного вмешательства с минимальными разрезами, которые позволяют сократить реабилитационный период пациента. Этот метод сам по себе относится к высокотехнологичной медицинской помощи. На это у нас выделены квоты. Частных клиник, которые могут оказывать ВМП, на всю страну всего лишь порядка 40. А из государственных оказывать такого рода услуги могут лишь единичные центры, которых, как правило, по одному на всю область.

Заведующий отделением сосудистой хирургии Дмитрий Кузьминых.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сейчас наш центр укомплектован самым современным оборудованием, специалисты работают с качественными расходными материалами, - отметил Дмитрий Кузьминых, заведующий отделением сосудистой хирургии. - И мы можем оказывать все виды высокотехнологичных операций в рамках своей специализации. И все это по полису ОМС. Даже если мы понимаем, что объем помощи выходит за рамки, которые покрываются полисом, мы продолжаем необходимое лечение за свой счет. Никаких дополнительных счетов не выставляется.

Сердечно-сосудистый хирург Александр Ямбатров.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Как объяснил сердечно-сосудистый хирург Александр Ямбатров, в Первом клиническом медицинском центре пациенты могут получить не просто новый кардиостимулятор, но и самый современный производства Германии или США. И эта операция также выполняется по квоте ВМП по полису ОМС.

В Первом клиническом медицинском центре принимают пациентов как по направлению лечащих врачей, так и по их собственной инициативе. Любой человек может обратиться в колл-центр и получить первичную консультацию у операторов. Если пациент находится далеко от Коврова, ему сложно приехать на первичную консультацию, с ним свяжется менеджер клиентского сервиса и предложит выслать результаты обследований по интернету. И если врачи Центра в состоянии оказать ему необходимую помощь, тогда пациента вызывают на первичную консультацию, на которую уже нужно прибыть лично. Решение о выполнении хирургической операции нельзя принять по телефону, это может сделать врач только после очного осмотра пациента.

Особое внимание – онкологии и «сердечникам»

Как известно, самая высокая смертность в России от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Не смотря на то, что во многих клиниках России оказывают высокотехнологичную помощь, очередь оказывается слишком большой и многие пациенты просто не успевают ею воспользоваться. В Первом клиническом медицинском центре очередь придется ждать не больше недели.

На сегодняшний день в арсенале врачей Первого клинического медицинского центра имеются действенные и безопасные методы лечения, которые помогают сохранить жизнь пациентам с различными патологиями сердечно-сосудистой системы. Среди них имплантация кардиостимулятора, ангиопластика, стентирование артерий, реканализация, радиочастотная катетерная абляция и пр. При Первом клиническом медицинском центре функционирует поликлиника, и врачи продолжают наблюдать своих пациентов и после операции.

- При этом у нас минимальная очередь, даже если речь идет об установке кардиостимуляторов, - отметил Александр Ямбатров. - Если пациент нуждается в срочной операции, то мы его можем принять практически на следующий же день после обращения.

Так же дела обстоят и с онкопомощью.

- Отделение онкологии в нашем центре начало функционировать с марта месяца этого года, - рассказывает заведующий хирургическим отделением. - Мы занимаемся хирургическим лечением и химио-терапевтическим в комплексе. И то, и другое - по полису ОМС. Профиль нашего отделения – абдоминальная онкология. Химиотерапия проводится практически любая. Из хирургии мы не оперируем только легкие, опухоли головы и шеи и простату. Там есть свои нюансы. Но мы выполняем огромный объем работ, по сути, мы представляем собой пять отделений любого обычного онкодиспансера. Кроме того, наши операционные могут работать круглосуточно, а врачи выполняют сложнейшие операции, в том числе циторедуктивные, которые могут длиться и 5 часов, и 12. Проблем с препаратами у нас также нет: мы не участвуем в тендерах, а напрямую работаем с фармзаводами и получаем препарат, когда нам надо. У нас нет лучевой терапии, но есть хорошие договоренности с Ивановским онкодиспансером, куда мы и направляем своих пациентов, которым это необходимо. Туда они попадают без очередей и без проблем. Им не приходится ждать месяцами.

Также в распоряжении наших пациентов бесплатный стационар, но не бесплатная поликлиника. Частные поликлиники в России пока не работают в системе ОМС.

Более 70% врачей центра имеют первую и высшую квалификационные категории. Медицинские сестры, лаборанты и фельдшера центра – это дипломированные специалисты, задача которых - помогать врачам с максимальной эффективностью вести лечебную практику. Если говорить про оборудование, то у нас только оборудования экспертного класса. Например, мы имеем МРТ-томограф мощностью 1,7 Тесла. Конечно, благодаря программе модернизации, в российских клиниках такого вида оборудование тоже есть, но обычно такой аппарат стоит один на огромную область в областной больнице. Мы же укомплектованы новейшим оборудованием по всем направлениям. Если мы понимаем, что наше оборудование не соответствует современным тенденциям науки и мирового сообщества, мы его меняем на более высокотехнологичное. Самое главное наше преимущество в том, что мы лечим пациента не тем, что есть, а тем чем надо.

Марина БАШИРОВА

Для справки:

Первый клинический медицинский центр: Владимирская область, г. Ковров, ул. Ватутина, 90.

Тел.: 8 (800) 700-44-08