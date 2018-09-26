26 Сент. 10:00 2018-09-27T19:18:43+03:00

В программе «Около Кремля» обсудили первый год Никитина на посту главы Нижегородской области

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Глеб Никитин - губернатор Нижегородской области, теперь официально (26 сентября состоялась официальная церемония вступления в должность). Что удалось сделать новому главе региона за 365 дней? Чем Никитин запомнился жителям области за минувший год, какие проекты реализовал, и какие планы развития региона наметил? Обсуждаем в самой политической программе «Около Кремля» на 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/670787" frameborder="0"></iframe> Глеб Никитин и его 365 дней на посту главы Нижегородской области.Около Кремля – Нижний НовгородАндрей ВОВК, Алексей КАЗАКОВЦЕВ