26 Сент. 10:00 2018-09-27T14:14:16+03:00

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Триллер (США).

16-летняя дочь Дэвида Кима (Джон Чо) пропадает без вести. Местные органы правопорядка начинают расследование, за дело берется детектив, однако спустя 37 часов у следствия нет никаких зацепок. Сходящий с ума от неопределенности отец решает заглянуть в лэптоп дочери. Дэвид должен попытаться найти следы дочери в сети, чтобы спасти ее... Главные роли в фильме «Поиск» сыграли Джон Чо, Дебра Мессинг (сериал «Уилл и Грейс»), Джозеф Ли и Мишель Ла. (16+)

Режиссер: Аниш Чаганти

В ролях: Джон Чо, Дебра Мессинг (сериал «Уилл и Грейс»), Джозеф Ли, Мишель Ла.

С 27 сентября в кинотеатре «Арлекино» (пл. Советская, 5, ТРЦ «Жар-птица»).

Тел. 202-98-98

Билеты: от 150 руб

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