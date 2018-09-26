2018-09-27T14:14:16+03:00
Общество

«Поиск»

Смотрите с 27 сентября в кинотеатре «Арлекино» (16+)
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Фото: kinipoisk.ruФото: kinipoisk.ru
Изменить размер текста:

Триллер (США).

16-летняя дочь Дэвида Кима (Джон Чо) пропадает без вести. Местные органы правопорядка начинают расследование, за дело берется детектив, однако спустя 37 часов у следствия нет никаких зацепок. Сходящий с ума от неопределенности отец решает заглянуть в лэптоп дочери. Дэвид должен попытаться найти следы дочери в сети, чтобы спасти ее... Главные роли в фильме «Поиск» сыграли Джон Чо, Дебра Мессинг (сериал «Уилл и Грейс»), Джозеф Ли и Мишель Ла. (16+)

Режиссер: Аниш Чаганти

В ролях: Джон Чо, Дебра Мессинг (сериал «Уилл и Грейс»), Джозеф Ли, Мишель Ла.

С 27 сентября в кинотеатре «Арлекино» (пл. Советская, 5, ТРЦ «Жар-птица»).

Тел. 202-98-98

Билеты: от 150 руб

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Глеб Никитин: «Будем укреплять связи с Чехией в культуре, образовании и туризме»
Около 200 деревьев высадят в сквере имени Григорьева в Канавинском районе
В Нижегородской области на 35% выросло число преступлений против личности
Пьяный водитель без прав сбил велосипедистку в Нижегородской области
Расходы бюджета Нижегородской области увеличены на 1,8 млрд рублей
Глеб Никитин отправил правительство Нижегородской области в отставку
Темп строительства жилья в Нижегородской области увеличился на 5,2%
Теплоэнерго подвело тепло к 47% жилых домов
Артем Баранов принес присягу депутата нижегородского Заксобрания
Нижегородскому техникуму пришлось восстановить отчисленного сироту
Неисправный грузовик сгорел в Кстовском районе
Личный жилой дом подожгли в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде пропал 38-летний Алексей Варичев
Без холодной воды остались жители трех районов Нижнего Новгорода
«Нижний Новгород» по пенальти победил «Уфу» в 1/16 финала Олимп-Кубка России
Расселенный дом сгорел в Нижнем Новгороде ночью 26 сентября
Сильный ветер сохранится в Нижнем Новгороде до вечера
В Нижегородской области столкнулись три автомобиля: пострадали четверо
Количество ДТП в районе бывшего кольца на Пролетарке снизилось в пять раз