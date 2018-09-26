2018-09-27T14:14:58+03:00
Общество

«Профессионал»

Смотрите в кинотеатрах: «Синема Парк Фантастика», «Cинема Парк Седьмое небо» (16+)
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: kinopoisk.ruФото: kinopoisk.ru
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Детектив (США).

Американский наемник Лукас Хилл приезжает в Россию за партией бриллиантов. Партнеры подставляют его, и он оказывается в чужой стране, с фальшивыми камнями, один против русской мафии. (16+)

Режиссер: Мэттью М. Росс

В ролях: Киану Ривз, Борис Гулярин, Эшли Ст. Джордж и другие.

См. в кинотеатрах: «Синема Парк Фантастика», «Синема Парк Седьмое небо».

тел. 8-800-7-000-111

www.cinemapark.ru

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