2018-09-27T14:03:09+03:00
Общество

«Евгений Онегин» в исполнении Дмитрия Дюжева

Смотрите 27 октября 18.30 в Нижегородской филармонии (6+)
Эльвира ОСИПОВА
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Фото Владимира Ештокина.Фото Владимира Ештокина.
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Дмитрий Дюжев - популярный актер театра и кино - впервые представляет в Нижнем Новгороде необычный спектакль: гениальный пушкинский роман «Евгений Онегин» в сценической версии С. Кржижановского, созданной еще в 1936 году для постановки Александра Таирова в Московском камерном театре. Тогда по историческим и политическим причинам постановка не состоялась. Только в 1980 году спектакль впервые прозвучал по радио.

Дмитрий Дюжев прочтет «Евгения Онегина» в сопровождении Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии. Под управлением Александра Скульского прозвучит специально написанная для этого спектакля и несколько десятилетий находившаяся в забвении музыка Сергея Прокофьева, отмеченная остроумными находками, блестящей оркестровкой и редким мелодическим богатством. Режиссер постановки - выдающийся мастер художественного слова, педагог и постоянная гостья литературных абонементов филармонии - Антонина Кузнецова. Оригинальная интерпретация Дмитрия Дюжева вместе с блистательным музыкальным сопровождением делают постановку уникальной, заставляя по-новому взглянуть на знакомое каждому, иллюзорно простое и по-прежнему загадочное творение Пушкина. (6+)

27 октября 18.30

Нижегородская филармония, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: уточнить по телефону

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