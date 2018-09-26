2018-09-26T21:46:52+03:00
Спорт

Обзор матча Нижний Новгород – Уфа 26 сентября 2018: счет, голы и статистика игроков

Нижегородцы выиграли матч по пенальти со счетом 5:3
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Обзор матча Нижний Новгород – Уфа 26 сентября 2018 года: счет, голы и статистика игроковОбзор матча Нижний Новгород – Уфа 26 сентября 2018 года: счет, голы и статистика игроковФото: Андрей ВОВК
Изменить размер текста:

26 сентября 2018 года на стадионе «Нижний Новгород» в рамках 1/16 финала Кубка России по футболу встретились ФК «НН» и ФК «Уфа». На трибунах присутствовали 17 193 зрителя. Матч завершился со счетом 5:3 в серии пенальти. «Комсомольская правда» подготовила обзор прошедшей игры.

Уже на второй и третьей минутах первого тайма гости из Уфы заработали возможность забить гол в ворота нижегородцев: они били угловой. Однако счет не был открыт. На 31 минуте игрок ФК «Уфа» Денис Тумасян получил травму, его сразу же заменили, на поле вышел Джемал Табидзе. Ближе к концу первой 45-минутки хозяева поля взяли инициативу в свои руки и пытались прессинговать, хотя мяч большую часть времени находился у уфимцев.

На 40 минуте Лео Гогличидзе из нижегородского клуба с двадцати метров ударил по воротам. Чуть-чуть не хватило: мяч прокатился в нескольких метрах от левой штанги. Через четыре минуты соперники попытались ответить: Ловро Бизяк пробил в дальний угол справа из пределов штрафной площадки, но голкипер из ФК «НН» Артур Анисимов успел отбить мяч. Это было уже дополнительное время. После этого команды разошлись на перерыв, а счет на табло показывал по нулям.

Счет был открыт только на серии пенальти Фото: Андрей ВОВК

Счет был открыт только на серии пенальтиФото: Андрей ВОВК

Во втором тайме было больше опасных моментов. Бизяк снова пытался обмануть Анисимова на 52 минуте, но у него ничего не вышло. Через две минуты снова был угловой от гостей из Уфы, но пробить по воротам они не смогли. На 55 и 56 минуте тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев выпустил на поле Александра Сапету и Ловре Чирьяка вместо Андрея Хрипкова и Дану Спатару, а на 66 – Максима Палиенко вместо Виктора Сергеева.

На 69 минуте нижегородец Максим Палиенко с двадцати метров пробил по воротам уфимцев, но гол не получился. Через несколько минут после углового в исполнении Ловре Чирьяка открыть счет попытался Даниил Фомин, но мяч пролетел выше ворот. Гости оборонялись, как могли.

До конца второго тайма счет так и не изменился. Ни одна из команд не проявляла активность. Судья назначил дополнительное время, но и оно не повлияло на цифры на табло. Снова перерыв.

На 91 минуте уфимцы снова заработали угловой, но счет так и не открылся. Зрители на трибунах очень замерзли, на улице +7. На 94 минуте нижегородские футболисты имели два шанса на атаку, но не воспользовались ими. На 100 минуте они показали неплохо прессинг, а вот уфимцы совсем устали и начали экономить силы.

Шла 105 минута матча, начался второй тайм дополнительного времени. Дальше футболисты только атаковали понемногу, но очень не хватало опасных моментов. В итоге дошло до серии пенальти. В результате ФК "НН" одержал победу после серии пенальти, забив пять голов.

1/8 финала Кубка России нижегородцы сыграют с "Уралом".

ФК "НН" бьет пенальти в ворота "Уфы".Андрей ВОВК

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Дивеевском районе водитель иномарки врезался в фонарный столб
В Выксе за мошенничество и служебный подлог осудили заведующую детским садом
В отношении нижегородской коммунальной организации возбуждено уголовное дело из-за долгов за газ
Нижегородский суд заблокировал восемь сайтов по продаже поддельных аттестатов
«Нижегородэлектротранс» получит деньги на погашение долгов за электричество
Игорь Комаров: «Уверен, что под руководством Глеба Никитина Нижегородская область станет еще сильнее»
Президент Беларуси поздравил Глеба Никитина с должностью губернатора Нижегородской области
Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Нижегородской области до 1 октября
Глеб Никитин официально вступил в должность губернатора Нижегородской области
Сбивший лося автомобилист разыскивается в Нижегородской области
В рамках акции «Живи лес!» в Нижегородской области высадят 280 тысяч деревьев
Нижегородцу грозит до 20 лет лишения свободы за продажу психотропных веществ
Кубинскую делегацию заинтересовал разработанный нижегородцами экзоскелет
Глеб Никитин вступит в должность губернатора Нижегородской области
Станция метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде будет работать дольше обычного 26 сентября
Развитие транспортной инфраструктуры обсудят в Нижегородской области
В Нижегородской области разыскивают 36-летнюю Марину Полушину
В Сормовском районе неизвестный обстрелял маршрутку
В Нижегородской области нашелся 56-летний Василий Топанов